حملۀ 'افراد مسلح ناشناس' در هرات هفت کشته برجا گذاشت

رسانه های محلی در افغانستان گزارش داده اند که در نتیجۀ گلوله باری افراد مسلح ناشناس بر شماری از افراد ملکی در ولسوالی انجیل ولایت هرات، هفت نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر مجروح شده اند.

خبرگزاری باختر که تحت کنترول طالبان است و چندین رسانه دیگر روز جمعه (۱۰ اپریل) گزارش دادند که افراد مسلح به غیرنظامیانی که برای سپری کردن روز جمعه در یک منطقه مزدحم جمع شده بودند، گلوله باری کردند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان، این خبر را تایید کرده و در صفحۀ فیسبوک خود نگاشته است: "مردان مسلح ناشناس سوار بر موترسایکل، در نزدیکی منطقۀ سیل‌زده‌ای در قریۀ قبرزون ولسوالی انجیل ولایت هرات، بر غیرنظامیان که معمولا جمعه‌ها در آنجا جمع می‌شوند، گلوله باری کردند."

وزارت داخلۀ طالبان وضعیت صحی برخی از زخمی‌شدگان را نگران کننده توصیف کرده است.

تا کنون کسی یا گروهی مسوولیت این حمله را به عهده نگرفته است و طالبان هم این عاملین این حمله را "افراد مسلح ناشناس" عنوان کرده است.

حامد کرزی، رییس جمهور سابق افغانستان، این حمله را به شدت محکوم کرد و آن را "عملی غیرانسانی" خواند.

عبدالله عبدالله، رییس پیشین شورای مصالحۀ ملی، حمله به غیرنظامیان را عمل "غیرانسانی و خشونت‌آمیز" خواند و این عمل را به شدت محکوم کرد.

عبدالله از نهادهای مربوطه خواست تا "اقدامات جدی برای یافتن و مجازات عاملان این حادثه" انجام دهند.