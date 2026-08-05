حمله به دو کشتی تجارتی در نزدیکی سواحل یمن

یک سازمان امنیت دریایی و شورشیان حوثی می‌گویند که دو کشتی تجارتی در نزدیکی سواحل یمن هدف حمله قرار گرفته‌اند و یکی از آن‌ها پس از برخورد یک "درون دریایی" غرق شده است.

سازمان امنیت دریایی بریتانیا (یوکی‌ام‌تی‌او) می‌گوید که رویداد نخست شامگاه سه‌شنبه در حدود ۹ مایل بحری جنوب‌غرب بندر المخا در یمن رخ داد. به گفتۀ این سازمان، کشتی نخست با یک "درون دریایی بی‌سرنشین" هدف قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد.

وزارت خارجۀ هند نیز گفته است که یک کشتی تجارتی با پرچم این کشور، پس از حمله‌ای به تاریخ چهارم اگست در بحیرۀ سرخ غرق شده است. این وزارت گفت که ۱۳ شهروند هند حاضر در کشتی نجات یافته‌اند.

هند تداوم حملات علیه کشتی‌های تجارتی در منطقه را "بسیار نگران‌کننده" خواند و خواستار پایان یافتن حملات به کشتی‌های تجارتی و برقراری دوبارۀ آزادی رفت‌وآمد و تجارت در آبراه‌های بین‌المللی شد.

در حملۀ دوم، گروه حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران قرار دارد، گفت که یک نفتکش سعودی را در شمال بحیرۀ سرخ و در نزدیکی سواحل یمن با میزایل‌های بالستیک هدف قرار داده است. زمان دقیق این حمله اعلام نشده است.

حوثی‌ها ادعا کرده‌اند که از زمان آغاز محاصرۀ دریایی عربستان سعودی در ۲۲ جولای، هشت کشتی سعودی را هدف قرار داده و ۲۹ عملیات رهگیری انجام داده‌اند. عربستان سعودی تاکنون دربارۀ این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است.

ایالات متحدۀ امریکا تهدیدهای حوثی‌ها برای مسدود کردن یا مختل ساختن رفت‌وآمد دریایی در بحیرۀ سرخ و تنگۀ باب‌المندب را محکوم کرده و گفته است که برای حفاظت از آزادی کشتیرانی "اقدامات لازم" را انجام خواهد داد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، به تاریخ ۲۳ جولای هشدار داده بود که اگر حملات علیه کشتی‌های تجارتی در بحیرۀ سرخ ادامه یابد، واشنگتن "مجازات نظامی گسترده‌ای" علیه ایران و گروه حوثی هم‌پیمان آن اعمال خواهد کرد.