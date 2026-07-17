دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل درباره حملات هوایی پاکستان در افغانستان شد

سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت پاکستان خواسته است تا درباره حملات هوایی اخیر این کشور در افغانستان که به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی انجامیده است، تحقیقات مستقل، شفاف و بی‌طرفانه انجام دهد و در صورت اثبات نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه، عاملان آن را پاسخگو سازد.

این سازمان روز سه‌شنبه، ۱۵ جولای، در اعلامیه‌ای با ابراز نگرانی از افزایش تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی پاکستان، گفت که بر اساس آمار هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، در حملات هوایی ۲۹ جون بر ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر، دست‌کم ۲۸ غیرنظامی کشته و ۴۹ تن دیگر، از جمله زنان و کودکان، زخمی شده‌اند.

دیدبان حقوق بشر گفته است که براساس ادعای مقام‌های پاکستانی هدف این حملات، افراد مسلحی بوده‌اند که در حمله چند روز پیش به نیروهای امنیتی پاکستان دست داشتند، اما جزییاتی درباره اهداف مشخص این عملیات و چگونگی انتخاب این اهداف ارایه نکرده‌اند.

این سازمان تاکید کرده است که صرف ادعای هدف قرار دادن افراد مسلح، دولت‌ها را از رعایت تعهدات‌شان بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه معاف نمی‌کند. در اعلامیه آمده است که تمامی طرف‌های درگیر در منازعات مسلحانه مکلف‌اند میان اهداف نظامی و غیرنظامیان تفکیک قایل شوند و تمامی اقدامات ممکن را برای جلوگیری از آسیب رسیدن به افراد ملکی انجام دهند.

دیدبان حقوق بشر افزوده است که حملاتی که بدون رعایت اصل تفکیک میان اهداف نظامی و افراد ملکی انجام شود یا در آن از اصل تناسب و احتیاط پیروی نشود، می‌تواند نقض قوانین جنگ محسوب شود.

این سازمان از مقام‌های پاکستانی خواسته است تا درباره تلفات غیرنظامیان تحقیقات بی‌طرفانه و شفاف انجام دهند، یافته‌های این تحقیقات را به گونه علنی منتشر کنند و در صورتی که تخلفی از قوانین جنگ صورت گرفته باشد، مسوولان آن را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

دیدبان حقوق بشر همچنین از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است که برای حفاظت از غیرنظامیان اقدامات مؤثر انجام دهند و هشدار داده است که ادامه حملات فرامرزی می‌تواند خطر افزایش تلفات غیرنظامیان، بی‌جا شدن خانواده‌ها و تشدید بحران انسانی در افغانستان را افزایش دهد.

پاکستان پیش از این گفته بود که حملات هوایی ۲۹ جون در پاسخ به حمله‌ای علیه نیروهای امنیتی این کشور انجام شده و هدف آن مخفیگاه‌های افراد مسلح بوده است. با این حال، مقام‌های پاکستانی تاکنون جزییات بیشتری درباره اهداف مورد حمله یا ارزیابی خود از تلفات غیرنظامیان منتشر نکرده‌اند.

از سوی دیگر، هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز پیش‌تر با ابراز نگرانی از تلفات افراد ملکی، خواستار رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از غیرنظامیان در جریان عملیات نظامی شده بود.

حملات فرامرزی پاکستان به خاک افغانستان در سال‌های اخیر بارها موجب تنش میان اسلام‌آباد و طالبان در افغانستان شده است. مقام‌های طالبان این حملات را نقض حاکمیت افغانستان خوانده‌اند، در حالی که پاکستان می‌گوید هدف از این عملیات، گروه‌های مسلحی استند که از خاک افغانستان علیه امنیت آن کشور حمله می‌کنند.

اما طالبان همواره تاکید کرده اند که اجازه نمی‌دهند گروه‌های خارجی در افغانستان فعالیت داشته باشند یا از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند.