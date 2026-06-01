تنش سیاسی میان صدراعظم و رییس جمهور هنگری

پیتر ماگیارصدر اعظم هنگری روز دوشنبه گفت که اگر رییس جمهور تاماش شویوک بر تصمیم خود مبنی بر کنارهگیری نکردن از مقامش پافشاری کند، دولت وی روند قانونی برای برکناری او را آغاز خواهد کرد.
حزب میانهرو و راستگرای تیسا به رهبری ماگیار در انتخابات ماه اپریل، ویکتور اوربان، صدر اعظم پیشین را شکست داد و وعده سپرد شماری از مقاماتی را که در ۱۶ سال گذشته توسط دولت اوربان در سمتهای کلیدی گماشته شدهاند، از وظایفشان برکنار کند. رییسجمهور که بیشتر نقشی تشریفاتی دارد، از جمله این مقامها است.
ماگیار بارها از تاماش شویوک، که در اوایل سال ۲۰۲۴ توسط نمایندگان حزب فیدس به رهبری اوربان به ریاست جمهوری انتخاب شد، خواسته است که استعفا دهد. او شویوک را متهم کرده که در موضوعات مهم ملی، نماینده وحدت مردم نبوده و بیشتر در خدمت منافع اوربان و دولت او عمل کرده است. با این حال، شویوک تاکنون از کنارهگیری خودداری کرده است.
ماگیار پس از دیدار با رییسجمهور گفت: "به رییسجمهور اطلاع دادهام که اگر بر موضع خود باقی بماند و استعفا ندهد، پیشنهادهای قانونی خود را با نمایندگان حزب تیسا در میان خواهم گذاشت و روندهای لازم را فوراً آغاز خواهیم کرد."
به گفته ماگیار، این روند قانونی حدود یک ماه زمان خواهد برد و شامل برکناری افرادی خواهد بود که به گفته او در تضعیف حاکمیت قانون و دموکراسی در دوران حکومت اوربان نقش داشتهاند.
او همچنین گفت که دولت از اکثریت دوسوم خود در پارلمان برای تعدیل قانون اساسی و برکناری شویوک استفاده خواهد کرد، اما جزییات بیشتری ارایه نکرد.
در همین حال، تاماش شویوک، حقوقدان ۷۰ ساله و رییس پیشین ستره محکمه هنگری، روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که از مقام خود کنار نخواهد رفت.
شویوک در صفحه فیسبوک خود نوشت: "بحران قانون اساسی که در پی این اقدام قانونی ایجاد خواهد شد، شکافهای اجتماعی را عمیقتر کرده و به اعتبار دموکراسی هنگری در سطح بینالمللی آسیب خواهد رساند."
رییسجمهور در هنگری هرچند بیشتر نقشی تشریفاتی دارد، اما میتواند قوانین را برای بازنگری به پارلمان بازگرداند یا آنها را به محکمه قانون اساسی ارجاع دهد؛ اقدامی که ممکن است اجرای برنامههای اصلاحی دولت جدید را به تأخیر اندازد یا متوقف کند.
