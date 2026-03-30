بنیاد بین‌المللی حقوق بشر از سازمان ملل متحد و جامعهٔ جهانی خواسته است تا در مورد ادعاها مبنی بر نقض حقوق بشری بین‌المللی و جنایات جنگی توسط نظامیان پاکستانی در افغانستان، تحقیقات را انجام داده و در برابر عاملان آن اقدام کنند.

این بنیاد به استناد گزارش‌ها گفته است که نظامیان پاکستانی با استفاده از سلاح ثقیله و توپخانه‌ "ساحات پرجمعیت غیرنظامی" را در ولایت‌های پکتیکا، خوست و کنر، هدف قرار داده است.

به گفتۀ بنیاد بین‌المللی حقوق بشر، "این حملات مستقیماً غیرنظامیان و خانه‌های آنان" را هدف قرار داده است.

در همین حال، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که نظامیان پاکستانی روز یکشنبه (۲۹مارچ) یک "حمله توپخانه‌ای" را بر اسعدآباد، مرکز ولایت کنر، انجام داد که در نتیجه "یک نفر کشته و ۱۶نفر دیگر به شمول زنان و کودکان" مجروح شدند.

بنیاد بین‌المللی حقوق بشر گفته است که استفاده از سلاح سنگین باعث شده تا تعدادی از خانواده‌ها خانه‌های خود را ترک کنند و نیز هراس از وقوع یک بحران بشری را برانگیخته است.

این بنیاد از پاکستان خواسته است که "حملات بر ساحات غیرنظامی را فوراً توقف دهد و حقوق بین‌المللی" را احترام کند.

مقام‌های امنیتی پاکستان در این خصوص به رسانه‌ها گفته اند که به حملات از افغانستان پاسخ داده و هیچ ساحهٔ غیرنظامی را هدف قرار نداده اند.

یک مقام امنیتی پاکستان ادعای طالبان را مبالغه خوانده و گفته است که "برخی تخطی‌های کوچک از جانب افغانستان صورت گرفت و ما نیز در همان ساحه به آن پاسخ دادیم".

درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان از اواخر ماه فبروری به اینسو ادامه دارد و تا کنون، تلاش‌های دپلوماتیک به منظور توقف این درگیری بی‌نتیجه بوده است.

پاکستان همواره ادعا کرده که مواضع آن گروه‌هایی را در افغانستان هدف قرار می‌دهد که از آنجا علیه پاکستان حملات را طرح ریزی می‌کنند.

اما حکومت طالبان تاکید دارد که به هیچ گروه اجازه نمی‌دهد که از قلمرو افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند.