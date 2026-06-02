معلومات تازه منتشر شده ادارهٔ احصاییهٔ فدرال آلمان نشان می‌دهد که مهاجرت خالص از افغانستان به آلمان در سال ۲۰۲۵ به میزان ۴۱ درصد کاهش یافته که نشان‌دهندهٔ کندی گسترده مهاجرت به بزرگترین اقتصاد اروپا است.

این ارقام نشان می‌دهد که مهاجرت خالص کلی آلمان در سال ۲۰۲۵ به ۲۳۵ هزار نفر کاهش یافته که ۴۵ درصد کاهش نسبت به ۴۳۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ است.

مقامات آلمان دلیل عمدهٔ آن را کاهش متقاضیان پناهندگی از کشورهای اصلی مبداَ پناهجویان، مانند سوریه،‌ افغانستان و اوکراین خوانده اند.

ادارهٔ احصاییهٔ فدرال آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که سال گذشته تقریباً ۱.۴۸ میلیون نفر وارد آلمان شدند، که ۱۳ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۲۴ داشت در حالی که خروجی‌ها با دو درصد کاهش جزیی، به ۱.۲۵ میلیون نفر رسید.

در همین حال تعداد روزافزونی از آلمانی‌های ۱۴ تا ۲۹ ساله می‌گویند که برای یافتن زندگی بهتر، فعالانه در حال برنامه‌ریزی برای ترک آلمان استند.

یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که حدود ۲۱ در صد جوانان آلمانی در حال ترک آلمان بوده در حالیکه ۴۱ در صد این جوانان در درازمدت چنین تصمیم را دارند.

در این نظرسنجی که ۲۰۱۲ نفر اشتراک کرده بود، بین نهم جنوری تا نهم فبروری ۲۰۲۶ انجام شد.

شرکت کنندگان دلیل ترک آلمال را امنیت اقتصادی خوانده و گفته اند که افزایش هزینه‌های مسکن، چشم‌انداز شغلی ضعیف در برابر هوش مصنوعی و فشار مالی فزاینده، استقلال جوانان را دشوارتر کرده است. اقتصاد آلمان در دو سال گذشته راکد بوده است.

سایمون شنیتزر، مدیر این مطالعه گفت: "نتایج این مطالعه به شکل چشمگیر نشان می‌دهد که فشارهای سال‌های اخیر تا چه حد بر جوانان تأثیر گذاشته است - به شکل استرس، خستگی و احساس فزاینده‌ای از نبود چشم‌انداز. "

در داخل آلمان نیز، حدود ۹۹۶ هزار جابجایی بین ایالت‌های فدرال وجود داشت. برلین بیشترین کاهش خالص را ثبت کرد، در حالی که برندنبرگ بیشترین افزایش را داشت.

آمار نشان می‌دهد که میزان مهاجرت میان آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا منفی ۵۴ هزار تن بوده، یعنی تعداد کسانی که از آلمان به این کشورها نقل مکان کرده اند، نسبت به کسانی که از این کشورها به آلمان مهاجرت کرده اند، بیشتر است.

در عین زمان، تعداد آلمانی‌هایی که کشور را ترک کرده‌اند بیشتر از تعداد برگشت کننده‌گان بوده است. یعنی آمار خالص آلمانی‌هایی که این کشور را ترک کرده اند در سال گذشته ۹۷ هزار نفر بوده است، در حالی که در سال قبل از آن به ۸۱ هزار تن می رسید. این آلمانی‌ها عمدتاَ به سویس، اتریش و اسپانیا نقل مکان کرده اند.