ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری در واکنش به کشف اجساد مهاجرین افغان در دشتهای ولایت نیمروز ، این رویداد را "وحشتناک" توصیف کرده است.
بنیت روز شنبه اول اگست، در شبکۀ اجتماعی ایکس با خانوادههای این قربانیان ابراز همدردی کرده و نگاشته است: "بسیار حیاتی است که به طور جدی به علل ریشهای که منجر به انجام چنین سفرهای ناامیدکننده و خطرناک توسط افغانها میشود، رسیدگی شود."
بنیت این اظهارات را در حالی بیان کرد که مقامات طالبان روز شنبه (اول اگست) اعلام کردند که اجساد ۱۴ نفر که اخیراً سعی داشتند با عبور از مرز به ایران بروند، در ریگستانهای ولایت نیمروز پیدا شده است.
عبدالمتوکل توحیدی، سخنگوی والی طالبان در ولایت نیمروز، گفته است که اجساد این افراد هفتهها پس از خرابشدن وسیلۀ نقیلۀ شان و عزیمت پیاده، روز جمعه (۳۱ جولای)، پیدا شد.
رسانههای داخلی گزارش داده اند که مقامات طالبان از زمانیکه رانندۀ واسطۀ نقلیه، برای کسب کمک وارد یک قریه در ولایت نیمروز شد، جستجوی گروه گمشدۀ مهاجران را آغاز کردند.
گزارشها حاکی از آنست که ۱۹ نفر در این سفر شامل بودند که به گفتۀ مقامات طالبان جسد پنج تن از مهاجرین گمشده به زودی پیدا شد اما آنان جستجوی ۱۴ نفر دیگر را که پیاده به سفر ادامه داده بودند، آغاز کردند.
یک منبع در شفاخانۀ ولایت نیمروز روز شنبه (اول اگست) به خبرگزاری فرانسه گفت که ۱۴ جسد در حالی که در ریگ دفن شده بودند، پیدا شده است.
سازمان بینالمللی مهاجرت (آیاوام) نیز از گزارشهای مربوط به جان باختن ۱۹ تبعه افغانستان در بیابانهای نیمروز در حین تلاش برای سفر غیرقانونی، ابراز "تاسف عمیق" کرده است.
این نهاد ملل متحد در شبکۀ اجتماعی ایکس با ابراز تسلیت به خانوادههای قربانیان نگاشته است که" هر جان باخته در مسیرهای مهاجرت، یک تراژیدی عمیق است."
هنوز دقیقاً مشخص نیست که این افراد در چه تاریخی افغانستان را به مقصد ایران ترک کرده بودند.
نیمروز یکی از گرمترین و خشکترین ولایتهای افغانستان است که گرمای آن در ماههای جون - اگست سال حدود ۴۵ درجه سانتیگراد است.
مهاجرت غیرقانونی و انتخاب راههای خطرناک و مرگآفرین ناشی از بیکاری و رسیدن به زندگی بهتر، در چند دهۀ اخیر، شمار زیادی از افغانها به ویژه جوانان و نوجوانان را به کام مرگ کشانیده است.
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