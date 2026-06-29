نیروهای امنیتی عراق در یک عملیات گسترده شبانه، شماری از مقامهای دولتی، سیاستمداران و اعضای پارلمان این کشور را به اتهام ارتباط با دوسیه های فساد مالی بازداشت کردند. این اقدام بخشی از یک کارزار تازه دولت عراق برای مقابله با فساد و پیگیری اتهامهای مربوط به سواستفاده از منابع دولتی عنوان شده است.
گزارشها حاکی است که عملیات بازداشت در بغداد، بهویژه در منطقه سبز، انجام شد؛ منطقهای که ساختمانهای اصلی دولت، پارلمان و شماری از سفارتخانهها در آن قرار دارد. نیروهای امنیتی پس از دریافت دستورهای قضایی، به محلهای مشخصشده مراجعه کرده و شماری از افراد مورد نظر را بازداشت کردند.
مقامهای عراقی گفتهاند که این دوسیه ها مربوط به اتهامهایی مانند فساد مالی، سواستفاده از قدرت، دریافت رشوت و تخلفات مرتبط با مدیریت منابع عمومی است. تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد و مقامهای قضایی هشدار دادهاند که افراد بیشتری ممکن است در روزهای آینده تحت بازجویی قرار گیرند.
بر اساس گزارشها، در میان بازداشتشدگان شماری از قانونگذاران فعلی، یک نماینده پیشین پارلمان و چند مقام بلندپایه دولتی حضور دارند. مقامهای امنیتی تاکید کردهاند که این عملیات علیه افراد مشخص انجام شده و هدف آن اجرای قانون است.
این اقدام پس از افزایش فشارهای داخلی برای مبارزه با فساد در عراق انجام میشود. فساد اداری و مالی سالها یکی از بزرگترین مشکلات این کشور بوده و بسیاری از شهروندان عراقی خواستار اصلاحات گسترده در نهادهای دولتی شدهاند.
دولت عراق اعلام کرده است که مبارزه با فساد را در اولویت قرار داده و تلاش خواهد کرد داراییهای عمومی را که به شکل غیرقانونی از دست رفتهاند، بازگرداند. مقامهای دولتی همچنین گفتهاند که هیچ فردی، صرف نظر از جایگاه سیاسی یا اداری، نباید بالاتر از قانون قرار گیرد.
با این حال، کارشناسان میگویند موفقیت این کارزار به نحوه پیشرفت تحقیقات، استقلال روند قضایی و شفافیت در رسیدگی به دوسیه ها بستگی دارد. آنان هشدار دادهاند که مبارزه با فساد تنها با بازداشت افراد پایان نمییابد و نیازمند اصلاحات عمیق در سیستم اداری و مالی کشور است.
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