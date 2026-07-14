دونالد ترمپ با صدر اعظم عراق در قصر سفید دیدار کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پیش از چاشت سه شنبه ۱۴ جولای با علی الزیدی، صدر اعظم عراق، در قصر سفید دیدار کرد.

رییس جمهور ترمپ حین پذیرایی از زیدی گفت که ایالات متحده، عراق را دوست دارد. آقای ترمپ در مورد صدر اعظم عراق گفت که او یک انتخابات بزرگ را برنده شده و نمایندگی خوب از عراق می کند.

مسایل تجارت، سرمایه‌گذاری، امنیت به ویژه خلع سلاح کردن گروه‌های مسلح حامی ایران در عراق و سایر مسایل دو جانبه در اجندای گفتگوهای الزیدی با مقام‌های امریکایی قرار دارد.

دونالد ترمپ گفت که ایالات متحده معاملات زیاد تجارتی با عراق انجام داده و مقادیر زیاد نفت از عراق صادر خواهد شد. الزیدی نیز خواستار "سهم منصفانۀ" عراق در سازمان کشورهای صادر کنندۀ نفت (اوپک) شد.

رییس جمهور ترمپ گفت: "عراق به دلیل داشتن نفت ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد... و ما قرار است معاملات زیادی انجام دهیم. قرار است مشاغل زیادی برای هر دو کشور ایجاد کنیم و قرار است نفت زیادی از آنجا خارج کنی. نفت زیادی در حال استخراج است و شرکت‌های امریکایی این کار را انجام می‌دهند."

علی الزیدی تاجری که پیشینۀ سیاسی ندارد، پس از بن‌بست پارلمانی عراق، به عنوان نامزد مورد اجماع برای سمت صدارت در آن کشور انتخاب شد. سفر یک هفته‌ای الزیدی به واشنگتن دی‌سی، نخستین سفر خارجی وی پس از احراز کرسی صدارت است.

رییس جمهور ترمپ از الزیدی به شدت حمایت کرده و انتخاب او را به صفت صدر اعظم عراق، فصل جدید و فوق العاده در روابط واشنگتن و بغداد خوانده است.

الزیدی عهد کرده است که اقتصاد شکنند عراق را احیا می کند و نیروهای حامی ایران را که بر تاسیسات امریکایی حمله می‌کنند، خلع سلاح کند.

بغداد زیر فشار ایالات متحده است تا نفوذ ایران را در عراق مهار کند و همزمان با این دیدار، تنش نظامی میان ایالات متحده و ایران بار دیگر شدت گرفته است.

عراق همواره میدان نبرد نیابتی میان ایالات متحده و ایران بوده است و حکومت‌های پیشین در بغداد، در دو دهۀ پسین کوشیده است توازن را در روابط خود با واشنگتن و تهران حفظ کند.

حکومت زیدی به گروه‌های مسلح در عراق که واشنگتن آنان را به صفت سازمان‌های تروریستی می‌پندارد، تا ۳۰ سپتمبر مهلت داده است تا خلع سلاح شوند. او این اقدام را برای جلب سرمایه‌گذاری در عراق حتمی خوانده است.

هرچند شماری از گروه‌های مسلح به همکاری با الزیدی تمایل نشان داده اند، برخی دیگر قاطعانه طرح خلع سلاح شدن را رد کرده اند.

با اینحال، شهر نجف در عراق، هفتۀ گذشته میزبان مراسم بزرگ جنازۀ علی خامنه‌ای رهبر پیشین ایران بود که در حملات ایالات متحده و اسراییل بر تهران کشته شد.

به عنوان نشانۀ حمایت از حکومت الزیدی، ایالات متحده، جریان پول نقد را برای عواید نفت عراق از سر گرفته است. این تادیات در اوایل سال روان به تعلیق در آمد تا بغداد زیر فشار قرار گیرد و گروه‌های مسلح طرفدار ایران را خلع سلاح کند.