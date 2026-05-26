اسراییل پس از آن حملات خود را بر حزبالله تشدید کرد، که بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل به نیروهای دفاعی این کشور دستور داد تا در واکنش به افزایش حملات طیارههای بیسرنشین حزبالله بر اسراییل، عملیات نظامی علیه این گروه را در لبنان تشدید کنند.
اردوی اسراییل روز سه شنبه به ساکنان شهرک نبطیه در جنوب لبنان هشدار داد تا این ساحه را ترک کنند. نیروهای امنیتی لبنان نیز تایید کردند که پس از تهدیدات اسرایيل، ساکنان جنوب بیروت، از بیم آغاز دوباره حملات اسرایيل، آنجا را به سرعت ترک میکنند.
یک مقام امریکایی گفت که گروه حزبالله هشدارها برای توقف گلولهباری به سمت اسراییل را نادیده گرفته و ایالات متحده اجازه اقدامات بیشتر علیه گروه تحت حمایت رژیم ایران را خواهد داد.
پس از اظهارات نتنیاهو، اردوی اسراییل تایید کرد که موج تازهای از حملات را علیه اهداف حزبالله در شرق و جنوب لبنان آغاز کرده است.
حزبالله طیارههای بیسرنشین انفجاری را به سمت نیروهای اسراییلی و شهرهای شمال اسراییل شلیک کرده که به گفتهٔ نظامیان اسراییلی، از زمان آتشبس جان کم از کم ۱۱ سرباز اسراییلی را گرفته است. سازمان جهانی صحت گفته است که در همین دوره، کم از کم ۶۰۸ نفر در لبنان در حملات اسراییل جان باخته اند. حزبالله آماری درمورد تلفات جنگی خود منتشر نکرده است.
نتنیاهو، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رییس جمهور ترمپ در تماس تیلفونی با او "بار دیگر بر حق اسراییل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها در همه جبههها، از جمله لبنان، تاکید کرده است."
درگیریها میان اسراییل و حزبالله با وصف آتشبس به میانجیگری ایالات متحده، بین اسراییل و لبنان همچنان ادامه داشته است.
اسراییل و لبنان با حمایت امریکا نخستین دور مذاکرات را در ۱۶ اپریل برگزار کردند که به برقراری آتشبس ۱۰ روزه میان اسراییل و حزبالله انجامید. سپس دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحدها امریکا، در ۲۳ اپریل سفیران اسراییل و لبنان را در قصر سفید میزبانی کرد و اعلام نمود که دو طرف با تمدید سههفتهای آتشبس موافقت کردهاند.
وزارت خارجه ایالات متحده به تاریخ ۱۵ می سال جاری اعلام کرد که پس از دور سوم مذاکرات میان مقامهای اسراییلی و لبنانی در واشنگتن، دو طرف توافق کردهاند آتشبس موجود را برای ۴۵ روز دیگر تمدید کنند.
