اسراییل از کشته شدن رهبر جدید شاخۀ نظامی حماس در غزه خبر داد

حکومت اسراییل اعلام کرد که محمد عوده، رهبر جدید شاخۀ نظامی حماس در غزه را چند روز پس از کشته شدن سلف او، کشته است. اردوی اسراییل می‌گوید که محمد عوده را روز سه شنبه در غزه کشته است.

یک عضو خانواده عوده مرگ اورا به خبرگزاری رویترز تایید کرد اما حماس تا هنوز مرگ این رهبر خود را تایید نکرده است. دربیانیه ای که توسط خانواده عوده نشرشده گفته شده که عوده با همسر و یک پسرش کشته شده اند.

مقامات اداره صحت غزه گفتند که در حمله هوایی اسراییل شش نفر به شمول یک زن کشته شده و بیش از ۲۰ تن دیگر زخمی شده اند. به گفته آنان در این حمله که درمنطقه الرمال شهر غزه انجام شد، منزل بالایی یک ساختمان رهایشی تخریب شده و عمله نجات تا هنوز درساحه به جستجوی قربانیان احتمالی ادامه میدهد.

بنیامین نتنیاهو صدراعظم اسراییل روز گذشته گفت که عوده در زمان حملات ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ حماس بر اسراییل رهبری بخش استخبارات حماس را برعهده داشت و یک هفته قبل پس از کشته شدن عزالدین الحداد به حیث رهبر شاخه نظامی این گروه تعین شده بود.عزالدین الحداد به تاریخ ۱۵می توسط اسراییل کشته شد.

ساعاتی پیش از این حمله، اسراییل از گسترش عملیات زمینی اش در لبنان خبرداد. اسراییل همچنان گفت که فعالیت های نظامی اش در کرانه غربی رود اردن را نیز شدت میبخشد.

مذاکرات در مورد تطبیق مرحله دوم آتش بس بین حماس و اسراییل که شامل خلع سلاح افراد حماس و عقب نشینی اسراییل از غزه است با بن بست مواجه است.

پس از آتش بس که در ماه اکتوبر سال گذشته روی آن توافق شد، اسراییل بیش از نیمه از قلمرو غزه را تصرف کرده و حماس روی مناطق ساحلی غزه کنترول دارد.

به گفته مقامات صحت غزه از زمان تطبیق آتش بس، ۹۰۰ فلسطینی در حملات اسراییل برغزه کشته شده است. این اداره بین تلفات ملکی و نظامی تفکیک قایل نمیشود.

به گفته مقامات نظامی اسراییل ۴ عسکر اسراییلی هم در عین زمان کشته شده اند.

ازسوی هم، اسراییل کتز وزیر دفاع اسراییل با نشر بیانیه ای گفته است که طرحی را برای تخلیه باشندگان غزه روی دست گرفته و حماس از این بعد بر غزه کنترول ملکی و نظامی نخواهد داشت. کتز این طرح را " مهاجرت داوطلبانه" از غزه نامید و گفت که در زمان درست و به طریقه درست عملی خواهد شد.

به اساس ارقام که توسط اداره صحت غزه فراهم شده بیش از ۷۲ هزار فلسطینی از ماه اکتوبر سال ۲۰۲۳ در غزه کشته شده اند که اکثریت آن غیر نظامیان بودند. بر اساس ارقام که توسط مقامات اسراییلی فراهم شده در حمله هفتم اکتوبر حماس بر اسراییل ۱۲۰۰ نفر کشته شد.