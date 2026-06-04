تعهد صدراعظم ایتالیا برای محاکمۀ عاملان قتل سه مهاجر افغان

جورجیا میلونی، صدراعظم ایتالیا، کشته شدن چهار مهاجر به شمول سه افغان در آن کشور را "قتل‌های وحشتناک" خوانده و بر تامین عدالت متعهد شده است.

اجساد این مهاجران روز دوشنبه (اول جون) در یک موتر حریق شده در یک تانک تیل در منطقهٔ امندولارا در شهر کالابریای ایتالیا پیدا شد.

تصاویر کمره‌های مدار بسته نشان می‌دهد که دو نفر در حالی موتر را به آتش می‌کشند که افراد سوار در آن زنده بودند.

جورجیا میلونی روز چهارشنبه (چهارم جون) در اعلامیه‌ای گفت که "ایتالیا در برابر خشونت و بربریت کوتاه نمی‌آید" و به گفتهٔ‌ وی "ضروری است که این جنایت هولناک به‌طور کامل روشن شود و همهٔ عاملان آن به عدالت سپرده شوند".

خبرگزاری رویترز به قول تاج محمد علمیار، یک تن از نجات یافته‌گان این واقعه گزارش داده است که مهاجران در پایان روز کاری شان توسط دو کارفرمای غیر مجاز پاکستانی که قرار بود آنان را به منزل شان انتقال دهند، موتر را در یک تانک تیل توقف دادند و در عوض تیل‌گیری، واسطه را آتش زدند.

تاج محمد علمیار، به رسانه‌های ایتالیایی گفته است که در میان قربانیان، سه مهاجر افغان و یک پاکستانی شامل بود. براساس گزارش رویترز، این مهاجران در جنوب ایتالیا شغل میوه چیدن را داشتند.

علمیار گفته است که این مهاجران کارگر بر سر پول با کارفرمایان خود مشاجره کرده بودند. به گفتهٔ او، برای آنان در بدل هشت ساعت کار، دستمزد روزانه ۴۵ یورو وعده داده شده بود، اما از ۲۰ ماهٔ اپریل، هیچ پولی دریافت نکرده بودند.

حکومت طالبان در افغانستان، در واکنش به این واقعه، خواستار به عدالت کشاندن عاملان آن شده و از ایتالیا خواسته است که برای تامین حقوق خانواده‌های قربانیان و تحقق عدالت، اقدامات لازم را اتخاذ کند.

استثمار کارگران مهاجر در ایتالیا، مشکل مزمنی است که گاهی اوقات عواقب مرگباری به همراه دارد. بر اساس معلومات مرکز تحقیقاتی پلاچیدو ریزوتو، در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۰ درصد از کارگران بخش زراعت به صورت غیررسمی و بدون بیمه کار می‌کردند.

مقام‌های عدلی در ایتالیا گفته اند که دو شهروند خارجی به ظن ارتکاب قتل‌های متعدد و مشدده بازداشت شده اند، ولی هویت آنان را فاش نکرده اند.

علمیار گفته است که این مهاجران کارگر بر سر پول با کارفرمایان خود مشاجره کرده بودند. به گفتهٔ او، برای آنان در بدل هشت ساعت کار، دستمزد روزانه ۴۵ یورو وعده داده شده بود، اما از ۲۰ ماهٔ اپریل، هیچ پولی دریافت نکرده بودند.