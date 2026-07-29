سازمان عفو بینالملل از مقامهای پاکستانی خواسته است تا در مورد گزارشهایی مبنی بر استفاده اسلحهٔ مرگبار توسط نیروهای امنیتی این کشور علیه معترضان در جمو و کشمیر تحت اداره پاکستان، تحقیقات فوری، مستقل و شفاف را آغاز کند.
مقامات محلی و پولیس پاکستان گفته است که خشونت زمانی آغاز شد که معترضان مسلح و نقابپوش در یک تجمع اعتراضی، به سوی پولیس و نیروهای امنیتی که برای تامین امنیت روند رایدهی مستقر شده بودند، تیراندازی کردند.
گروه سیاسی ممنوعهٔ کمیته اقدام مشترک عوامی (JAAC) گفته است که در پی گلولهباری نیروهای امنیتی به سوی معترضان، ۱۹ نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شده اند. اما مقامات پاکستانی تا هنوز هیچگونه تلفات غیرنظامیان را بهگونه رسمی تایید نکردهاند.
ایزابل لاسی، سرپرست بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بینالملل گفته است که این گزارشهای نگران کنند با سابقه طولانی مقامهای پاکستانی در استفاده غیرقانونی از خشونت علیه معترضان در جمو و کشمیر همخوانی دارد.
سازمان عفو بین الملل از مقامات پاکستانی خواسته اند تا دسترسی به تمامی خدمات ارتباطی را دوباره برقرار کرده و به رسانهها و ناظران مستقل اجازه دهند وارد این منطقه شوند.
به گفتهٔ این سازمان تا زمانی که قطع انترنت و خدمات شبکههای تلیفون ادامه داشته باشد، راستیآزمایی مستقل از ابعاد کامل وضعیت در محل بهشدت دشوار خواهد بود.
مقامهای کشمیر تحت اداره پاکستان، گروه سیاسی ممنوعهٔ کمیته اقدام مشترک عوامی را به تلاش برای اخلال در روند انتخابات مجلس قانونگذاری این منطقه متهم کردند. آنان همچنین ادعا کردند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در اعتراضات چندهفتهای این منطقه نفوذ کردهاند.
عطاالله تارر، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، و طلال چودری، معاون وزیر داخله این کشور روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری گفتند که تجمع اعتراضی جاری دیگر یک اعتراض مسالمتآمیز نیست. آنان ادعا کردند که افراد مسلح به معترضان پیوسته و تهدیدی برای نظم عامه به شمار میروند.
آنان افزودند که مقامها بهزودی اقداماتی را برای برقراری نظم و تامین شرایط لازم برای برگزاری یک رایگیری آزاد، عادلانه و صلحآمیز روی دست خواهند گرفت.
کمیته مشترک اقدام عوامی در پنجم جون ۲۰۲۶، بر اساس قانون مبارزه با تروریزم جمو و کشمیرآزاد، مصوب سال ۲۰۱۴، بهعنوان یک "سازمان ممنوعه "معرفی شد.
عفو بین الملل نگاشته است: "تنشها در پیوند به این انتخابات، به دلیل ممنوعیت غیرقانونی کمیته مشترک اقدام عوامی جمو و کشمیر افزایش یافته است. عفو بینالملل بارها از مقامهای پاکستانی خواسته است تا ممنوعیت وضعشده بر این جنبش اعتراضی را لغو کنند و از استفاده ابزاری از قوانین مبارزه با تروریزم برای خاموش ساختن صداها و بازداشت خودسرانه اعضا و هواداران این کمیته دست بردارند. این ممنوعیت نباید بهانهای برای اعمال خشونت مرگبار علیه معترضان قرار گیرد. "
رسانهها گزارش دادهاند که دستکم ۴۰ نفر در آستانه برگزاری انتخابات کشته شدهاند. از این میان، ۳۴ نفر معترض و شش نفر دیگر از نیروهای پولیس و شبهنظامی بودهاند.
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