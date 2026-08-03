اقدامات مشترک جاپان و امریکا برای تقویت ثبات ین

وزارت مالیهٔ جاپان اعلام کرد که توکیو و واشنگتن به‌طور هماهنگ برای خرید ین (واحد پول جاپان) در بازار ارز اقدام کرده‌اند و در صورت تداوم نوسانات شدید، از انجام اقدامات مشترک بیشتر نیز خودداری نخواهند کرد. این نخستین اقدام مشترک دو کشور از سال ۲۰۱۱ بوده که به هدف جلوگیری از سقوط ارزش ین به پایین‌ترین سطح خود در چهار دهه گذشته انجام شده است.

وزارت مالیه جاپان روز دوشنبه (سوم اگست) گفت که این اقدام با همکاری وزارت مالیهٔ ایالات متحدهٔ امریکا برای مقابله با "نوسانات بیش از حد و تحرکات بی‌نظم " در بازار ارز صورت گرفته است. ساتسوکی کاتایاما، وزیر مالیه جاپان گفت که دولت در صورت لزوم برای انجام اقدامات هماهنگ بیشتر تردید نخواهد کرد.

اسکات بسینت، وزیر مالیهٔ امریکا، نیز این اقدام را تایید کرد و گفت که واشنگتن آماده مشارکت در اقدامات مشترک بیشتر است. او همچنین از سیاست‌های پولی جاپان برای اصلاح پایین بودن ارزش ین حمایت کرد و بار دیگر خواستار افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی جاپان شد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، روز یکشنبه (دوم اگست) اعلام کرد که ایالات متحده برای حمایت از جاپان به‌عنوان یکی از متحدان راهبردی خود و همچنین کمک به ثبات اقتصاد جهانی، در تقویت ارزش ین مشارکت کرده است.

پس از نشر این خبر، ارزش ین بیش از یک درصد افزایش یافت و به ۱۵۵.۲۰ ین در برابر هر دالر رسید، اگرچه در ادامه معاملات در محدوده ۱۵۷ ین در برابر هر دالر قرار گرفت. ارزش پول جاپان ماه گذشته تا نزدیکی ۱۶۴ ین در برابر هر دالر کاهش یافته بود که پایین‌ترین سطح آن در ۴۰ سال گذشته محسوب می‌شود.

داده‌های بانک مرکزی جاپان نشان می‌دهد این کشور احتمالاً در جریان اقدامات مشترک روز جمعه حدود ۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر برای خرید ین هزینه کرده است.

اظهارات مقام‌های دو کشور همچنین احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی جاپان در نشست ماه سپتمبر را تقویت کرده است. آتسوشی میمورا، دپلومات ارشد منابع ارزی جاپان، گفت دولت سیاست ارزی خود را در هماهنگی کامل با سیاست پولی بانک مرکزی دنبال خواهد کرد.

بازار اوراق قرضه (باند) نیز به این تحولات واکنش نشان داد و بازده اوراق قرضه دوساله جاپان به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۵ رسید؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش انتظارات بازار برای تشدید سیاست‌های پولی است.

در همین حال، وزیر مالیهٔ امریکا اعلام کرد که واشنگتن احتمال افزایش ظرفیت تسهیلات بازخرید ارز خارجی را بررسی خواهد کرد تا در صورت نیاز، نقدینگی دالر بیشتری در اختیار جاپان قرار گیرد و این کشور بدون فروش مستقیم اوراق قرضه بانک امریکا بتواند از بازار ارز حمایت کند.

با این حال، شماری از تحلیلگران معتقدند که اقدامات مشترک جاپان و امریکا اگرچه از نظر روانی تاثیر قابل‌توجهی بر بازار داشته است، اما تا زمانی که عواملی مانند اختلاف نرخ بهره میان امریکا و جاپان و افزایش هزینه واردات انرژی پابرجا باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی روند تضعیف ین را به‌طور پایدار متوقف کند.