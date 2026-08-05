جی کلیتن به عنوان رییس اداره استخبارات ملی امریکا سوگند وفاداری یاد کرد

جی کلیتن روز دوشنبه در مراسمی رسمی به عنوان رییس اطلاعات ملی ایالات متحده (DNI) سوگند یاد کرد و مسولیت رهبری ۱۸ نهاد استخباراتی مریکا را بر عهده گرفت.

کلیتن پس از تایید مجلس سنای ایالات متحده به این سمت منصوب شد. روند تایید او با بحث‌های سیاسی همراه بود؛ مخالفان دموکرات از پاسخ‌های او در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ انتقاد کردند، در حالی که جمهوری‌خواهان از تجربه مدیریتی و حقوقی او حمایت کردند.

کلیتن پس از ادای سوگند وفاداری اش گفت امنیت شهروندان ایالات متحده «اولویت اصلی» او خواهد بود و تاکید کرد که جامعه استخباراتی باید با «شفافیت، پاسخگویی و نظارت مناسب» فعالیت کند. او همچنین گفت تلاش خواهد کرد تا نهادهای استخباراتی از هرگونه استفاده سیاسی مصون بمانند.

کلیتن پیش از این به عنوان سارنوال اداره فدرال برای ناحیه جنوبی نیویارک و همچنین رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادارایالات متحده (SEC) اجرای وظیفه کرده است. او اکنون جانشین تولسی گبرد می‌شود که در ماه جون از این سمت کناره‌گیری کرده بود.

انتصاب کلیتن در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت ایالات متحده با چالش‌های امنیت ملی، رقابت با قدرت‌های جهانی و موضوعات مربوط به امنیت انتخابات روبرو است.