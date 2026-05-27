دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه (۲۷ ماه می) در قصر سفید با مشاورین ارشد خود جلسه‌ای را برگزار می‌کند که توافق احتمالی با ایران برای پایان دادن به جنگ با ایران، در محراق این نشست قرار دارد.

رییس جمهور ترمپ سه شنبه شب در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل اعلام کرد که این جلسه که قرار بود در کمپ‌دیوید برگزار شود، روز چهارشنبه به خاطر "وضعیت بد آب و هوا" در قصر سفید راه اندازی خواهد شد.

پیش از این، جی دی ونس، معاون رییس جمهور ترمپ در مصاحبه‌ای با ان‌بی‌سی نیوز، گفت که "بسیار امیدوار" است ایران با توافقی موافقت کند که شامل تعهد به عدم تولید سلاح هسته‌ای باشد.

ونس گفت: "فکر می‌کنم سوال دشوارتر این است که آیا آنان با نوعی میکانیزم اجرایی، نوعی میکانیزم نظارتی، که به ما اطمینان می‌دهد که در آینده توافق را نقض نخواهند کرد، موافقت می‌کنند یا نه."

این اظهارات معاون رییس جمهور امریکا پس از آن بیان می‌شود که تهران، در پی اعلام حملات دفاعی سنتکام بر دستگاه‌های پرتاب میزایل و قایق‌های ماین‌گذار ایران، واشنگتن را به نقض آتش‌بس متهم کرد.

ایالات متحده و ایران از اوایل ماه اپریل به اینسو، آتش‌بس را تا حد زیادی رعایت کرده‌اند.

پاکستان به میانجیگری برای دستیابی به توافق بالقوه جهت پایان دادن به جنگ امریکا – اسراییل با ایران، کمک کرده است، جنگی که در ۲۸ فبروری سال روان میلادی با حملات امریکا و اسراییل آغاز شد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز سه‌شنبه تأکید کرد که بخش کلیدی توافق با ایران، بازگشایی سریع تنگه استراتژیک هرمز خواهد بود.