بررسی حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان در پارلمان ایرلند

کمیته مشترک امور خارجه و تجارت پارلمان آیرلند روز سه شنبه ۲۱ اپریل میزبان نشستی در مورد وضعیت افغانستان است که شماری از نمایندگان زنان افغان نیز در آن شرکت خواهند داشت.

جان لاهارت، معاون این کمیتهٔ مشترک وضعیت افغانستان را مایهٔ نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی توصیف کرده و گفت که با اعمال محدویت‌های گسترده علیه زنان و دختران، از جمله ممنوعیت تحصیل فراتر از مقطع ابتداییه، محدودیت‌های شدید در اشتغال، محدودیت‌ها بر آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در زندگی عمومی، وضعیت حقوق بشر به طور قابل توجهی بدتر شده است.

در این نشست بر رفتار با اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله هزاره‌ها که با تبعیض سیستماتیک و آوارگی مواجه اند، نیز بحث صورت خواهد گرفت.

علاوه بر این، کمیته گزارش‌هایی را در مورد نقض‌های گسترده‌تر حقوق بشر، از جمله بازداشت‎های خودسرانه، محدودیت‌های آزادی بیان و از بین بردن حمایت‌های قانونی، به‌ویژه آنهایی که مربوط به خشونت مبتنی بر جنسیت است، بررسی خواهد کرد.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان، حسن فیض و محبوبه فیض از کمیتهٔ مدافع حقوق بشر در این نشست اشتراک خواهند کرد.

این نشست بخشی از نظارت مستمر این کمیته بر سیاست خارجی ایرلند و مشارکت آن در حمایت بین‌المللی از حقوق بشر می‌باشد.