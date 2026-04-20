عون: لبنان دو گزینه دارد؛ ادامۀ جنگ با اسراییل یا دستیابی به صلح و ثبات پایدار

جوزف عون، رییس ‌جمهور لبنان، گفته است که مذاکرات با اسراییل "از هرگونه مذاکره دیگری" جدا است، اشارۀ غیر مستقیم به مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران.

عون خطاب به قانونگذاران لبنانی گفت که راه مذاکره را به این امید انتخاب کرده است تا به گفتۀ وی لبنان را نجات دهد.

آقای غون گفت: ""یا ادامه جنگ با تمام پیامدهای انسانی، اجتماعی، اقتصادی و حاکمیتی آن، یا مذاکره برای پایان دادن به این جنگ و دستیابی به ثبات پایدار."

رییس‌ جمهور لبنان به مذاکرات میان ایالات متحدۀ امریکا و ایران اشاره کرد که در چارچوب آن تهران هرگونه توافق با واشنگتن را منوط به توقف حملات اسراییل بر لبنان کرده است.

به گفته عون، مذاکرات با اسراییل به منظور توقف عملیات اسراییل، پایان دادن به حضور نیروهای دفاعی اسراییل در لبنان و اجازه دادن به نیروهای مسلح لبنان برای استقرار در امتداد مرز است.

او تاکید کرده است که اختلافات بر سر ترکیب تیم مذاکره‌کنندۀ لبنان تاثیری بر روند مذاکرات نخواهد داشت.

از جانب دیگر اسراییل کتز وزیر دفاع اسراییل می گوید که اسراییل پس از پایان درگیری با شبه‌ نظامیان حزب‌الله، یک منطقه حایل در جنوب لبنان ایجاد خواهد کرد و کنترول تمام منطقه را تا دریای لیتانی حفظ خواهد کرد.

وزیر دفاع اسراییل گفت : "هدف عملیات در لبنان، خلع سلاح حزب‌الله و از میان برداشتن تهدید ها در ساحات شمالی [اسراییل] است که با تدابیر نظامی و دپلوماتیک انجام می‌شود."

وزیر دفاع اسراییل گفت که در پایان عملیات، اردوی اسراییل منطقه، تا رودخانه لیتانی، از جمله پل‌های باقی‌مانده لیتانی را کنترول خواهد کرد، و گروه رضوان و تسلیحات آنان را از بین خواهند برد. نیروهای رضوان یک واحد نخبۀ نظامی گروه حزب‌الله لبنان است.

در همین حال، اردوی اسراییل روز یکشنبه برای نخستین بار نقشه‌ای از خط استقرار جدید خود در داخل لبنان منتشر کرد که ده‌ها روستای عمدتاً متروکه لبنان را چند روز پس از برقراری آتش‌بس با حزب‌الله تحت کنترول خود درآورد.

وزیر دفاع اسراییل گفت که این اقدام برای جلوگیری از هر گونه تهدید مستقیم علیه اسراییل روی دست گرفته شده است.

آقای کتز افزود: " صدر اعظم بنیامین نتنیاهو و من به قوای دفاعی اسراییل دستور داده اند تا با تمام نیرو، زمینی و هوایی، در جریان آتش‌بس، عمل کنند تا از سربازان ما در لبنان در برابر هرگونه تهدید، محافظت شود."

هیچ اظهار نظری از سوی مقامات لبنانی یا حزب‌اللهِ تحت حمایت ایران در این مورد صورت نگرفته است. اسراییل و لبنان روز پنجشنبه با