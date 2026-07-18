سنتکام: در حملات رژیم ایران در اردن دو نظامی امریکایی کشته شدند

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد که دو نظامی امریکایی روز جمعه (۱۷ جولای) در اردن، در جریان حملات میزایلهای بالستیک و طیارههای بیسرنشین رژیم ایران، کشته شدند.
بر اساس بیانیهای که سنتکام روز شنبه (۱۸ جولای) منتشر کرد، نیروهای این فرماندهی و نیروهای همپیمان در زمان وقوع این حملات در حال دفاع در برابر حملات رژیم ایران بودند.
در این بیانیه آمده است: "در ۱۷ جولای، دو نظامی امریکایی در اردن، درحالیکه نیروهای فرماندهی مرکزی امریکا و نیروهای همپیمان آن در برابر حملات میزایلهای بالستیک و درون ایران دفاع میکردند، در میدان نبرد کشته شدند. علاوه بر آن یک نظامی دیگر در حال حاضر مفقود است."
در این بیانیه آمده است که چهار نظامی امریکایی برای دریافت خدمات صحی به شفاخانههای اردن منتقل شدند و پس از تداوی مرخص شدند.
استناد بر بیانیۀ سنتکام، شماری دیگر از نیروها نیز به دلیل جراحات جزیی تحت معاینه قرار گرفتند و به وظیفۀ شان بازگشتند.
سنتکام گفته است به احترام خانوادههای قربانیان، معلومات بیشتر، از جمله هویت نظامیان کشتهشده، تا ۲۴ ساعت پس از اطلاعرسانی به بستگان درجهیک آنان منتشر نخواهد شد.
این درحالیست که سنتکام روز جمعۀ خود با اعلام پایان هفتمین شب حملات امریکا بر اهداف ایران گفت که در این دور از حملات، مراکز نظامرتی، زیربناهای پشتیبانی و تدارکات نظامی، انبارهای زیرزمینی نگهداری تسلیحات و تواناییهای بحری ایران هدف قرار گرفته اند.
حملات ایالات متحده بر اهداف ایران پس از حمله رژیم آن کشور به چندین کشتی تجارتی در تنگه هرمز در هفته گذشته آغاز شد.
گروه