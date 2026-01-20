داعش مسوولیت انفجار شهرنو کابل را به عهده گرفت

گروه داعش مسوولیت انفجار روز دوشنبه (۱۹ جنوری) را در رستوران چینی در شهر‌ نو کابل به عهده گرفت.

در آن رویداد که در کوچۀ گل‌فروشی رخ داد، کم از کم هفت نفر به شمول یک شهروند چین جان باختند و شمار زیادی از افغان‌ها مجروح شدند.

گروه داعش در وبسایت اعماق که منسوب به این گروه است، با نشر یک بیانیه گفته است که این انفجار توسط یک حملۀ کنندۀ انتحاری انجام شده که در آن به شمول محافظان طالبان در رستوران "۲۵ نفر کشته و مجروح" شده است. تا کنون این ادعای داعش مستقلانه تایید نشده است.

در همین حال، حکومت چین از مقامات طالبان خواسته است تا امنیت شهروندان چین را در افغانستان تضمین کنند و در این عرصه اقدامات لازمی را انجام دهند.

گوو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجۀ چین در یک کنفرانس خبری، وقوع انفجار را در کابل تقبیح کرده از شهروندان چین خواسته است که در روزهای نزدیک به افغانستان سفر نکنند.

جیاکون همچنان به شهروندان و شرکت های چینی مستقر در افغانستان توصیه کرده تا تدابیر امنیتی خود را شدیدتر سازند. حکومت چین از طالبان خواسته است تا در پیوند به این رویداد تحقیق کرده و عاملان آن را به کیفر برساند.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، روز دوشنبه در پستی در شبکۀ ایکس نگاشت که این انفجار در رستوران مشترک مسلمانان چینی و افغان به نام "چاینیز نودل" رخ داده است.

زدران، کشته شدن یک شهروند چین به نام ایوب و شش شهروند افغانستان را در آن انفجار تایید کرد و گفت که نوعیت این انفجار که به گفتۀ وی در آشپزخانۀ رستوران رخ داد، هنوز مشخص نیست و تحقیقات در زمینه آغاز شده است.

پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی مسوولیت چندین حمله را در آن کشور به دوش گرفته است که هدف آن حملات، افراد و مواضع طالبان و غیرنظامیان افغان، به ویژه اقلیت شیعۀ افغانستان بوده است.