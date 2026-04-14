بحران آب آشامیدنی در کابل مردم را با مشکلات اقتصادی و صحی مواجه کرده است

کابل – پایتخت افغانستان با توجه به کثرت نفوس، کاهش سطح باران‌ها و برف‌باری فصلی و استفادۀ بی رویه از منابع آب زیر زمینی، با بحران شدید آب دست و پنجه نرم می‌کند.

بحران آب در افغانستان به ویژه در شهرهای بزرگ این کشور، یک مشکل حاد و یک شبه نیست بلکه یک چالش مزمن و رو به گسترش است. / گزارش‌های نهادهای بشردوستانه نشان می‌دهد که کاهش بارندگی، افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و مدیریت ضعیت منابع آبی، باعث شده تا میلیون‌ها نفر در سراسر افغانستان در درازمدت با کمبود دایمی آب آشامیدنی مواجه شوند.

در یکی دو سال پسین، نهادهای سازمان ملل متحد به شمول یونیسف / از کاهش دوامدار سطح آب در کابل هشدار داده و تاکید کرده است که در این زمینه به اقدام فوری و عاجل نیاز می‌باشد.شهرهای بزرگ مثل کابل در افغانستان، به دلیل افزایش نفوس و ضایعات آب های طبیعی، شاهد خشک شدن چاه‌ها شده و این امر خانواده ها را واداشته تا برای تامین آب به منابع غیر مطمین یا هم خرید آب با هزینۀ بلند وابسته شوند.

صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) سال گذشته هشدار داده است که آب‌های زیرزمینی کابل ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به طور کامل خشک شوند که این امر به دلیل افزایش و سرعت شهرنشینی و تشدید تأثیرات تغییرات اقلیمی ایجاد شده است.

در سال‌های اخیر، کمبود شدید آب، ساکنان سراسر کابل را به ستوه آورده است و تصاویر مکرری از صف کشیدن مردم در نقاط توزیع آب منتشر شده است.

سپیری، باشندۀ شهر کابل می گوید که با دو بشکه آب کوشش می‌کند بیشتر نیازمندی های روزمرۀ خود را به شمول لباس‌شویی و شستشوی فرزندانش، رفع سازد. او به رویترز گفت باوجودیکه تلاش می کنند آب جوش داده بنوشند اما خودش و شوهرش با مشکلات درد معده دست و پنجه نرم می کند.

متخصصین محیط زیست می‌گویند که حفر چاه های عمیق متعدد و بدون برنامه نه تنها باعث افت سطح آب چاه های عادی در منازل شهر کابل شده بلکه رگ‌های تغذیه کنندۀ آب زیرزمینی را مسدود کرده که باعث شده سطح آب در یک دهۀ اخیر افت قابل توجهی داشته باشد.

کارشناسان امور آب و محیط زیست تاکید کرده اند که چالش‌های آب افغانستان ناشی از مسایل به هم پیوسته‌ای از جمله خشکسالی دراز مدت، بی‌ثباتی اقتصادی و دهه‌ها درگیری است که همگی به زیرساخت‌های آبی افغانستان آسیب قابل توجهی وارد کرده‌اند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اقدامات فوری و مدیریت پایدار منابع آب، این بحران نه تنها ادامه‌دار خواهد بود، بلکه در سال های آینده شدیدتر نیز خواهد شد.

در کنار نگرانی ها از کاهش سطح آب در کابل و برخی شهرهای دیگر افغانستان، باران‌های اخیر و سرازیر شدن سیلاب ها نه تنها دریای کابل را سیرآب کرد بلکه باعث پر شدن آب برخی بندها هم شده که امیدواری را برای کاهش خشکسالی و افزایش منابع آب ایجاد کرده است.