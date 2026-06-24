شاه بریتانیا با تیم کرکت پناهجویان زنان افغان دیدار کرد

چارلز سوم، پادشاه بریتانیا روز چهارشنبه با اعضای تیم کرکت پناهجویان زنان افغان در لندن دیدار کرده و سفر این تیم به سراسر بریتانیا را به گونهٔ رسمی آغاز کرد.

تیم ملی کرکت زنان افغانستان نخستین بار در سال ۲۰۱۰ تاسیس شد، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگست ۲۰۲۱، جایگاه رسمی خود را از دست داد.

این تیم اکنون در بریتانیا حضور دارد تا آگاهی عمومی را افزایش داده، توانایی‌ها و مهارت‌های ورزشی خود را به نمایش گذاشته و برای بازگرداندن ورزش زنان در کشورشان دادخواهی کند.

اکیل لطیفی، بازیکن تیم کرکت پناهجویان زنان افغان گفت: "این یک دستاورد بسیار بزرگ برای تیم است و ما واقعاً به آن افتخار می‌کنیم. هیچ‌کدام از ما باور نمی‌کردیم که روزی با شاه دیدار کنیم. ما حمایت زیادی دریافت کرده‌ایم و افراد زیادی در کنار ما هستند. به همین دلیل از همه‌چیز بسیار خوشحال هستیم. "

شبنم احسان، بازیکن دیگر تیم کرکت پناهجویان زنان افغان در مورد دیدار با شاه بریتانیا گفت: "خدای من، واقعاً نمی‌توانم احساساتم را بیان کنم. وقتی فهمیدیم قرار است با شاه دیدار کنیم، همه شگفت‌زده شدند، چون هرگز تصور نمی‌کردیم روزی چنین فرصتی داشته باشیم. این دیدار برای ما معنای بسیار زیادی دارد و از ملاقات با او بسیار هیجان‌زده هستیم."

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، تیم کرکت پناهجویان زنان افغانستان که در حال حاضر در آسترالیا مستقر است، پیش از حضور در دیدار نهایی جام جهانی کرکت ۲۰ اوره به تاریخ پنجم جولای، چندین مسابقه ۲۰ اوره برگزار خواهد کرد.

همچنین، این تیم قرار است در ۲۷ جون در ورزشگاه فنرز، خانه تاریخی کرکت دانشگاه کمبریج، به مصاف تیم زنان باشگاه کرکت دانشگاه کمبریج برود.