لبنان: حضور ما در مذاکرات روم مشروط به خروج نیروهای اسراییل از 'مناطق جنوبی' است

لبنان خروج اسراییل از دو "منطقهٔ آزمایشی"در جنوب این کشور را به‌عنوان شرط حضور در دور بعدی مذاکرات مستقیم که هفته آینده در شهر روم ایتالیا برگزار می‌شود، مطرح کرده است.

هرچند جدول زمانی مشخصی برای عقب‌نشینی نیروهای اسراییلی اعلام نشده، اما یک مقام امریکایی گفته است که پیشرفت کافی در این زمینه حاصل شده تا هیات لبنانی برای شرکت در مذاکرات هفته آینده با اسراییل متقاعد شود.

این مقام امریکایی گفت که خروج نیروهای اسراییلی از نخستینِ دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان قرار است طی روزهای آینده آغاز شود.

بر اساس چارچوب توافق سه جانبه که امریکا، اسراییل و لبنان ماه گذشته در واشنگتن امضا کردند، اسراییل پذیرفته که نیروهای خود را از دو منطقه کوچک در جنوب لبنان که زیرساخت‌های حزب‌الله از آن‌ها پاکسازی شده‌اند، خارج کند و این مناطق را به نیروهای اردوی لبنان واگذار کند.

ریاست جمهوری لبنان روز پنجشنبه به نقل از سفیر امریکا اعلام کرد که یک هیات نظامی امریکایی به زودی وارد لبنان خواهد شد تا بر روند عقب نشینی اسراییل از "مناطق آزمایشی" در جنوب این کشور نظارت کند.

با گذشت دو هفته از امضای این توافق، نیروهای اسراییلی همچنان در هر دو منطقه‌ای که به‌عنوان مناطق آزمایشی تعیین شده‌اند، حضور دارند.

در حالی که امریکا دور بعدی مذاکرات اسراییل و لبنان را برای هفته آینده در شهر روم برنامه‌ریزی کرده است، بیروت اعلام کرده تا زمانی که اسراییل خروج مورد توافق را تکمیل نکند، در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد.

فشارهای امریکا موجب پیشرفت‌هایی، هرچند محدود، در ترغیب اسراییل به آغاز روند خروج از مناطق آزمایشی شده است.

این مقام امریکایی گفت: "خروج از نخستین منطقه آزمایشی ظرف چند روز آینده آغاز خواهد شد و خروج از مناطق آزمایشی بیشتری نیز در حال برنامه‌ریزی هستند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) با هر دو کشور برای پیشبرد این روند هماهنگی می‌کند. "

این مقام افزود که سنتکام ابتدا اعلام خواهد کرد که نخستین "منطقه آزمایشی" برای استقرار نیروهای اردوی لبنان آماده است و پس از آن، نیروهای دفاعی اسراییل از آن منطقه خارج خواهند شد.

با این حال، زمان دقیق این نخستین عقب‌نشینی، فراتر از عبارت "طی روزهای آینده"، مشخص نشده است. همچنین، جدول زمانی خروج از دومین منطقه آزمایشی نیز همچنان نامشخص است.