روبیو و مودی در دهلی نو درباره صلح و امنیت جهانی گفتگو کردند

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز شنبه (۲۳ می) در دهلی جدید با نرندرا مودی، صدر اعظم هند، دیدار کرد.

آژانس خبری رویترز گزارش داده است که روبیو و مودی، در کنار سایر مسایل، دربارۀ وضعیت فعلی شرق‌میانه و روابط تجارتی بین هند و ایالات متحده گفتگو کرده اند.

روبیو در این دیدار بر اهمیت استراتیژیک روابط واشنگتن و دهلی تاکید ورزیده و گفت که محصولات انرژی ایالات متحده قدرت تنوع بخشیدن به تامین انرژی هند را دارند.

مارکو روبیو در مورد جنگ ایالات متحده با ایران گفت که واشنگتن به تهران اجازه نخواهد داد بازار جهانی انرژی را تصاحب کند.

نرندرا مودی، صدر اعظم هند، نیز روز شنبه در شبکۀ اجتماعی ایکس خود نوشت که با وزیر خارجه امریکا در خصوص "پیشرفت مداوم در مشارکت استراتیژیک جامع بین هند و ایالات متحده و مسایل مربوط به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی" گفتگو کرده است.

وزارت خارجۀ ایالات متحده پیش از این دیدار گفته بود که آقای روبیو در دیدار خود با صدر اعظم هند درباره همکاری‌های تجارتی، انرژی و دفاعی گفتگو خواهد کرد.

در همین حال، سرجیو گور، سفیر امریکا در هند، در صفحه ایکس خود نوشت که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا، دعوت رییس جمهور ترمپ را برای بازدید آیندۀ نزدیک مودی از قصر سفید، به صدر اعظم هند ابلاغ کرده است.

سفیر امریکا در هند در این پیام افزوده است که روبیو و مودی "دیدار سازنده‌ای" داشتند که در آن درباره "گسترش روابط بین واشنگتن و دهلی جدید در زمینه‌های امنیت، تجارت و تکنالوژی‌های مهم گفت‌وگو کردند.

وزیر خارجه امریکا همچنان قرار است به تاریخ ۲۶ ماه می، در نشست وزرای خارجه چهارجانبه در دهلی جدید شرکت کند.

ایالات متحده، هند، جاپان و آسترالیا، اعضای گفتگوی امنیتی چهارجانبه اند. مارکو روبیو گفت که مشتاقانه منتظر توسعۀ یک منطقۀ آزاد و باز هند و اقیانوس آرام، در کنار آسترالیا، هند و جاپان، در نشست وزرای خارجه چهارجانبه در هند است.