ایالات متحده اعلام کرده است که بیش از ۱۰ میلیون دالر بودجۀ جدید را برای حمایت از توسعۀ راکتورهای کوچک ماجولر هستهای (SMR) در کشورهای منطقۀ هند–اقیانوس آرام اختصاص میدهد.
این وزارت با نشر اعلامیهای گفته است این بودجه از طریق برنامۀ FIRST برای پیشبرد پروژههای راکتورهای کوچک هستهای، ارایه کمکهای تخنیکی و ایجاد یک مرکز منطقهای آموزش نیروی متخصص مصرف خواهد شد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که در حاشیۀ نشست ناتو در انقره، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا، همراه با وزیران خارجۀ جاپان و کوریای جنوبی، "یادداشت همکاری" برای گسترش همکاری سهجانبه در زمینۀ استقرار راکتورهای کوچک ماجولر هستهای را امضا کردند.
در اعلامیۀ وزارت خارجۀ امریکا آمده است: "این یادداشت همکاری منافع مشترک امنیتی ما را تقویت میکند و راه را برای پاسخگویی کشورهای شریک به نیازهای امنیت انرژیشان هموار میسازد."
وزارت خارجۀ امریکا افزوده است که این چارچوب، با هدف کاهش خطر توسعه پروژهها، جذب سرمایهگذاری خصوصی، سادهسازی روند صدور مجوزها و تقویت زنجیرههای تأمین ایجاد شده است.
این وزارت همچنین از توافق شرکتهای GE Vernova، Hitachi، Samsung C&T و SGE برای توسعۀ راکتور BWRX-300 در اروپا استقبال کرده و گفته است که این همکاری به تقویت امنیت انرژی در سطح جهان و گسترش مشارکت میان دولتها و بخش خصوصی کمک خواهد کرد.
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