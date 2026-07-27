فریدریش مرتس صدراعظم آلمان به روز دوشنبه هنگام صحبت با خبرنگاران گفت حمله اخیر بر همجنسگرایان در آنکشور حمله به ازادی و ارزش های لیبرال کشورش بود.

مرتس گفت که حکومت آلمان تمام تلاش خود را برای محافظت و دفاع از آزادی، همدیگر پذیری و ماهیت لیبرال جامعه خود انجام خواهد داد.

برلین روز دوشنبه (۲۷ جولای) با گل و شمع، قربانیان حمله به یک گردهمایی بزرگ همجنسگرایان در برلین در آخر هفته را گرامی داشت.

به اساس گزارش پولیس آلمان مظنون حمله بر راهپیمایی همجنسگرایان در برلین، شام یکشنبه ۲۶ جولای در درگیری با نیرو های امنیتی کشته شد.

پیش از این، پولیس مظنون را عبدل ۲۱ ساله معرفی کرده بود و از مردم این کشور در مورد مظنون خواستار معلومات شده بود. مظنون شب شنبه با استفاده از یک موتر بر عابرین حمله کرد، که در اثر آن دو نفر کشته و ۲۹ نفر دیگر زخمی شد.

منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفته اند که مظنون دو ماه پیش از زندان رها شده بود و به دلیل سابقه اش، تحت نظارت نیرو های امنیتی قرار داشت.

جشن گردهم آیی همجنسگرایان مسما به "روز خیابان کریستوفر" یکی از بزرگترین گردهمایی‌های جامعه همجسنگرایان در آلمان است که سالانه چند صد هزار نفر در آن شرکت می ‌کنند.