مکسیکو به جای امریکا، محل اقامت تیم ملی ایران در جام جهانی خواهد بود

تیم ملی فوتبال ایران به دلیل امتناع واشنگتن از میزبانی این تیم در طول مسابقات، در مکسیکو خواهد خوابید و در روزهای سه رقابت خود در جام جهانی، به ایالات متحده سفر خواهد کرد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در ماه مارچ گفت که با شرکت تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال، "موافق" است، اما افزود که به باور وی حضور تیم ایران در ایالات متحده "برای جان و امنیت خودشان" مناسب نیست.

کلودیا شینباوم، رییس ‌جمهور مکسیکو روز دوشنبه گفت که فدراسیون بین المللی فوتبال یا (فیفا) با حکومت وی تماس گرفته و خواستار اقامت تیم ملی فوتبال ایران در طول رقابت‌های جام جهانی فوتبال، در آن کشور شده است.

شینباوم گفت که آنان هیچ دلیلی برای رد اقامت تیم ملی فوتبال ایران در کشورشان ندارند.

قرار است تیم ملی فوتبال ایران، رقابت‌های گروهی خود را در جام جهانی فوتبال به تاریخ ۱۵ و ۲۱ جون در شهر لاس انجلس و ۲۶ جون در شهر سیاتل انجام دهد.

فدراسیون فوتبال ایران تایید کرده است که کمپ تمرینی آنان در طول مسابقات از ایالت اریزونای امریکا به شهر مرزی تیوانای مکسیکو منتقل خواهد شد.

مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه گفت که این تغییر برای جلوگیری از مشکلات مربوط به ویزه کمک کرده و امکان پروازهای مستقیم شرکت هوایی ایران به مکسیکو را فراهم می‌کند.

سوالات و گمانه‌زنی‌ها در مورد حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی، پس از آن مطرح شد که ایالات متحده و اسراییل در ۲۸ فبروری، حملات نظامی مشترک را علیه رژیم ایران آغاز کردند.

رییس فدراسیون فوتبال ایران در ماه مارچ گفته بود که ایران به دلایل امنیتی در حال مذاکره با فیفا برای انتقال محل بازی‌های گروهی تیم ملی فوتبال ایران به مکسیکو است، اما فیفا برنامه مسابقات را بدون تغییر حفظ کرد.

ایران با صدرنشینی در گروه خود در دور سوم مسابقات مقدماتی آسیا در سال گذشته، برای چهارمین دورۀ متوالی به جام جهانی راه یافت.

بیست و سومین جام جهانی فوتبال از ۱۵ جون تا ۱۹ جولای سال روان میلادی در ایالات متحده، کانادا و مکسیکو به گونۀ مشترک برگزار می شود.