مراکش شاهراه ۱۰۵۵ کیلومتری را به نام دونالد ترمپ نامگذاری کرد

مراکش یک شاهراه ۱۰۵۵ کیلومتری در جنوب این کشور را به نام دونالد ترمپ، ربیس‌جمهور ایالات متحده، نامگذاری کرده است؛ اقدامی که ناظران آن را بازتابی از روابط نزدیک رباط و واشنگتن می‌دانند.

شاهراه «تیزنیت–دخله» که اکنون به گونه رسمی «شاهراه رییس‌جمهور دونالد جی. ترمپ» نام گرفته است، از شهر تیزنیت آغاز می‌شود و پس از عبور از شهرهای گلمیم، طن‌طن، العیون و بوجدور، به شهر داخله در ساحل اقیانوس اطلس امتداد می‌یابد.

مقام‌های مراکش این پروژه را یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های زیربنایی این کشور خوانده‌اند. به گفته آنان، این شاهراه با هدف بهبود حمل‌ونقل، افزایش ایمنی جاده‌ها، تقویت تجارت با کشورهای جنوب صحرای افریقا و اتصال به بندر در حال ساخت «دخله اتلانتیک» احداث شده است.

کار ساخت این پروژه در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و پس از نزدیک به یک دهه، در ماه جنوری سال ۲۰۲۵ به بهره‌برداری کامل رسید. رسانه‌های مراکش هزینه اجرای آن را حدود ۱۰ میلیارد درهم، معادل بیش از یک میلیارد دالر، گزارش کرده‌اند.

دونالد ترمپ نیز با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از محمد ششم، پادشاه مراکش، برای این اقدام قدردانی کرد. او این نامگذاری را «افتخار بزرگی» توصیف کرد و گفت امیدوار است در آینده از این شاهراه دیدن کند.

نامگذاری این شاهراه در حالی صورت می‌گیرد که روابط ایالات متحده و مراکش در سال‌های اخیر گسترش یافته است. در دسمبر ۲۰۲۰، دولت ترمپ حاکمیت مراکش بر صحرای غربی را به رسمیت شناخت؛ تصمیمی که از سوی رباط استقبال شد، اما همچنان از موضوعات مورد مناقشه در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.

سازمان ملل متحد هنوز صحرای غربی را سرزمینی غیرخودمختار می‌داند و از روندی تحت رهبری این سازمان برای دستیابی به راه‌حل سیاسی حمایت می‌کند.