انفجاری در میانمار دها کشته برجا گذاشت

یک انفجار مهیب روز یکشنبه در منطقه تحت کنترول شورشیان در شمال شرق میانمار دها گشته برجا گذاشته و یک قریه را به خاک یکسان کرد.

به اساس گزارش اردوی آزادی‌ بخش ملی تانگ، که کنترول منطقه را در دست دارد، این انفجار حوالی ظهر یکشنبه در قریهٔ کاونگ توپ در نزدیکی مرز چین، در ساختمانی رخ داد که مواد منفجره برای استخراج معادن و سنگ شکنی در آن نگهداری می‌‌شد.

اردوی آزادی بخش تانگ، روز دوشنبه آمار کشته‌ها را ۳۹ نفر و تعداد زخمی‌ها را ۷۵ نفر اعلام کرد. اما شاهدان عینی و رسانه‌های محلی رقم کشته شدگان را ۵۵ نفر گفته اند.

این گروه گفته است که این حادثه "تصادفی" بوده و علت آن تحت بررسی قرار دارد.

فلم‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، ابرهای سفیدی از دود را در هوا نشان می‌‌داد و سپس یک انفجار دومی عظیم رخ داد.

منابع معدنی میانمار، از جمله عناصر خاکی کمیاب، به منابع درآمد مهمی برای حکومت تحت حمایت اردو و گروه های شورشی در جنگ داخلی این کشور تبدیل شده‌اند.

برخی از ساکنان تصور می‌ کردند که این یک حمله هوایی توسط اردوی میانمار بوده است، که به گفته شورشیان، با وجود موافقت با آتش‌بس در ماه اکتوبر، به حملات خود ادامه داده است.