منشی عمومی ناتو: ایالات متحده به طور کامل به ناتو متعهد است 

مارک روته، منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) روز پنج‌شنبه (۱۱ جون) در یک نشست خبری مشترک با صدر اعظم ناروی، در بروکسل تأکید کرد که ایالات متحده همچنان به‌طور کامل به این ایتلاف متعهد است.

روته در پاسخ به پرسشی درباره میزان پایبندی امریکا به ناتو گفت: "پاسخ مثبت است. ایالات متحده همچنان کاملاً به ناتو متعهد است."

او به حضور روزانه نیروهای امریکایی در اروپا، نقش رهبری امریکا در ناتو و مشارکت این کشور در دفاع جمعی به‌عنوان شواهد این تعهد اشاره کرد.

مارک روته از کشورهای عضو ناتو خواسته است تا تعهدات دفاعی خود را افزایش دهند، اما گفت که ایجاد توازن میان افزایش هزینه‌های دفاعی و سایر اولویت‌های اقتصادی کار آسانی نیست.

ایالات متحده همچنان از کشورهای عضو ناتو میخواهد که سهم بودجه دفاعی خود را تا سال ۲۰۳۵، به کم از کم پنجصد درصد عاید ناخالص داخلی خود، افزایش بدهند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، همواره کشورهای اروپایی عضو ناتو را به افزایش هزینه‌های دفاعی شان ترغیب کرده و گفته است که نباید این پیمان برای امنیت خود متکی به واشنگتن باشد.

رییس جمهور ترمپ، بارها از ناتو انتقاد کرده و از اعضای اروپایی خواسته است مسوولیت اصلی دفاع متعارف از اروپا را بر عهده بگیرند.

ایالات متحده از متحدان اروپایی ناتو و کانادا می‌خواهد که به‌سرعت تعداد جنگنده های با سرنشین‌دار و بدون سرنشین و همچنین کشتی‌های بحری اش را در طرح‌های دفاعی این ایتلاف افزایش دهند.







