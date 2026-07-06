صدراعظم اسراییل میگوید که برخی روستاهای مسیحی در جنوب لبنان خواستار پیوستن به اسراییل شدهاند تا به گفته او، از حفاظت اسراییل در برابر حزبالله لبنان برخوردار شوند.
بنیامین نتنیاهو در مصاحبهای بدون نام بردن از این روستاها و زمان طرح چنین درخواستها، گفت که این روستاها نزدیک مرز اسراییل و لبنان قرار دارند.
این اظهارات بلافاصله ,واکنشهای محلی را بر انگیخته و حنا العمیل، شاروال رمیش، یکی از شهرکهای مسیحی نزدیک مرز اسراییل، گفته است که حتی فکر کردن به چنین موضوعی "کاملاً منتفی " است.
بر اساس همین گزارش، ۱۵ شهرک مسیحی جنوب لبنان نیز در بیانیهای تاکید کردهاند که اختیار قانونی برای چنین تصمیمی ندارند و از هویت لبنانی و پرچم لبنان جدا نمیشوند.
در همین حال اردوی اسراییل روز یکشنبه اعلام کرد که یک حملهٔ هوایی را علیه یک گروه از جنگجویان حزبالله انجام داده و کنترول کامل یک منطقهٔ استراتیژیک در جنوب لبنان را در اختیار گرفته است.
نیروهای دفاعی اسراییل گفته اند که فعالیت این گروه "تهدیدی " برای نیروهای اسراییلی تلقی شده و در نتیجه، حملهای هوایی برای هدف قرار دادن آن انجام شده است.
با وجود تکذیب اظهارات نتنیاهو، گزارشها نشان میدهد که شکاف میان بخشی از مسیحیان مرزی و حزبالله واقعی است. فاکس نیوز در گزارشی از رمیش نوشته است که ساکنان این شهرک میگویند در جریان جنگ، اجازه ندادند نیروهای حزبالله از داخل شهرک برای عملیات علیه اسراییل استفاده کنند و همین مسئله باعث شد رمیش تا حد زیادی از درگیری مستقیم دور بماند.
اهمیت سیاسی اظهارات نتنیاهو در این است که همزمان با تلاش امریکا برای تثبیت مرز اسراییل و لبنان و خلع سلاح حزبالله مطرح میشود.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، گفته است که چارچوب توافق اسراییل و لبنان روندی روشنی را برای بازگرداندن حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزبالله و برچیدن زیرساختهای نظامی این گروه ایجاد میکند. به گفته روبیو، این چارچوب باید راه را برای بازگشت اسراییل به مرزهای خود پس از رفع تهدید علیه شهروندانش باز کند.
نتنیاهو در جریان بازدید از جنوب لبنان گفته بود که اسراییل تا زمانی که تهدید حزبالله از بین نرود، این منطقه را ترک نخواهد کرد. این موضع برای دولت اسراییل بخشی از سیاست تامین امنیت شمال این کشور است.
سخنان نتنیاهو، حتی با تکذیب محلی، یک واقعیت مهم را برجسته میکند و آن هم اینکه حزبالله نه فقط تهدیدی علیه اسراییل، بلکه عامل شکاف و فشار بر جوامع مرزی لبنان نیز است.
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