سکات بسینت، وزیر مالیهٔ ایالات متحده، روز چهارشنبه ۱۵ جولای تصویر سکۀ طلای یک دالری را نشر کرد که روی آن تصویر رییس جمهور دونالد ترمپ نقش بسته است. این سکه به مناسبت دوصد و پنجاهمین سالگرد استقلال اایالات متحدۀ امریکا ضرب زده میشود.
آقای بسینت هدف این اقدام را "گرامیداشت از میراث ماندگار آزادی و نماد پایدار از میهنپرستی" عنوان کرد.
او در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: "این سکه، که مزین به تصویر رییس جمهور دونالد ترمپ است، قدرت ارزشهای امریکایی و تعهد ملتی را گرامی میدارد که خود را وقف حفظ آزادی برای همگان کرده است."
به گفته ضرابخانه ایالات متحده،کانگرس امریکا مجوز تولید سکه را صادر میکند، اما تایید طرحها و ضرب سکهها بر عهده وزیر مالیه است.
ضرب سکههای یادبود با تصاویر روسای جمهوری امریکا امری بیسابقه نیست. کلوین کولیج، سیومین رییس جمهوری امریکا، نیز در سال ۱۹۲۶ سکههای نیمدالری (۵۰ سنتی) را به مناسبت صد و پنجاهمین سالگرد استقلال امریکا ضرب زد که روی آن تصاویر خودش و جورج واشنگتن، نخستین رییس جمهوری ایالات متحده، نقش بسته بود.
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