شواهد تازه در مورد اتهام کشتار غیرنظامیان افغان توسط نیروهای ویژۀ بریتانیایی

شواهد تازۀ منتشر شده از تحقیقات در مورد ادعاهای کشتار غیرقانونی ۸۰ غیرنظامی افغان توسط نیروهای ویژهٔ بریتانیایی بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در افغانستان، نشان میدهد که بررسی اولیه داخلی در مورد این کشتارها فقط در جریان یک روز رد شده بود.
این شواهد که امروز منتشر شد، نشان میدهد که افسران ارشد نیروهای ویژه عمداً گزارشهای مکرر مبنی بر کشتار افغانهای غیرنظامی توسط نیروهای ویژهٔ بریتانیایی را نادیده گرفتهاند.
یکی از روسای ارکان نیروهای ویژهٔ بریتانیایی در افغانستان در تحقیقات خود گفته است که اتهامات جنایت جنگی علیه این نیروها به پولیس نظامی ارجاع نشده، زیرا او نگران بود که این تحقیقات ممکن عملیات نظامی را مختل کرده و بر روحیهٔ سربازان تاثیر منفی بگذارد.
این افسر که در آن زمان دومین مقام ارشد نیروهای ویژهٔ بریتانیایی در افغانستان بود، عامل دیگر این تصمیم را دریافت معلومات از طریق یک جزوتام رقیب در نیروهای ویژه بیان کرده است.
براساس شواهد تازه، پولیس نظامی تا سالها از نگرانی رهبری نیروهای ویژۀ بریتانیایی مبنی بر انجام قتلهای غیرقانونی و ارایهٔ گزارشهای جعلی توسط نیروهای ویژه، مطلع نشده بود.
براساس قوانین بریتانیا که بر نیروهای مسلح این کشور نیز قابل تطبیق است، اگر یک افسر فرمانده از جنایات جنگی احتمالی مطلع شود و آنرا به پولیس نظامی گزارش ندهد، این عمل وی جرم جنایی محسوب میشود.
وزارت دفاع بریتانیا پس از آن دستور تحقیقات را در این راستا صادر کرد که بیبیسی گزارشی را به نشر رساند که نشان میداد نیروهای ویژهٔ بریتانیا کم از کم ۵۴ غیرنظامی را تحت شرایط مشکوک در جریان عملیات شبانه در افغانستان کشته اند و فرماندهان آنان از گزارش این "جنایات" خودداری کرده اند.
این تحقیق بیبیسی که به تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۲۲ نشر شد، دریافته بود که نیروهای ویژهٔ بریتانیایی ممكن این افراد را بهطور غير موجه در جریان عملیات شبانه در ولایت هلمند کشته باشند.
در گزارش آمده بود که نیروهای ویژه بریتانیایی در جریان جنگ در افغانستان افراد غیرنظامی را به ضرب گلوله کشته و برای موجه جلوه دادن کشتار آنان اسلحهٔ ثبتنشدهای را که با خود حمل میکردند، در پهلوی اجساد قرار میدادند تا مسلح بودن آنان ثابت شود.
بیبیسی نگاشته بود که افسران ارشد نیروهای ویژهٔ بریتانیا از جمله مارک کارلتن سمیت، که در آن زمان فرماندهی این نیروها را بر عهده داشت، از این نگرانیها مطلع بوده، اما به پولیس نظامی گزارش نداده است.
گروه