توقف موقت اعمار دیتاسنترها در نیویارک

ایالت نیویارک روز سهشنبه به نخستین ایالتی امریکا مبدل شد که ساختن مراکز جدید بزرگ ذخیرۀ اطلاعات انترنتی (دیتا سنترها) را برای مدت یک سال تعلیق کرد و با این کار به نگرانیهای فزاینده دربارۀ تاثیر این تاسیسات پاسخ میدهد.
دیتاسنترها که نیروی محرک رونق هوش مصنوعی اند، به افزایش هزینههای برق، فشار بر منابع آب و تحمیل بار بر جوامع محلی متهم شدهاند.
این تعلیق، نیویارک را در خط مقدم بحث رو به گسترش در سراسر امریکا دربارۀ نحوۀ مدیریت زیرساختهای موردنیاز برای پشتیبانی از هوش مصنوعی قرار میدهد. در حالی که شرکتهای تکنالوژی با شتاب در حال ساختن دیتاسنترهای جدید اند، قانونگذاران و تنظیم کنندگان در دهها ایالت در حال بررسی اقداماتی برای محدود کردن تاثیر این مراکز بر شبکههای برق، خدمات عمومی و جوامع محلی اند.
به گفته مقامات ایالت نیویارک این تعلیق بر آن دسته از دیتاسنترهایی اعمال خواهد شد که مصرف برق آن ۵۰ میگاوات یا بیشتر از آن باشد.
واکنشهای فزاینده به اعمار دیتاسنترها
گسترش اعمار دیتاسنترها در ایالات متحده موجب افزایش تقاضا برای برق و در نتیجه افزایش هزینه برق در بخشهای گستردهای از کشور شده و همین موضوع واکنشهای منفی را در سطح محلی و سیاسی برانگیخته است.
بر اساس نظرسنجی اخیر که توسط خبرگزاری رویترز و شرکت نظر سنجی ایپسوس انجام شده است، از هر سه امریکایی یک نفر با سرعت زیاد ساخت دیتا سنترها موافق اند و بیشتر مردم با احداث دیتاسنتر در محلۀ شان مخالفت میکنند.
در دهها ایالت امریکا، مجالس قانونگذاری طرحها و لوایحی را برای مهار کردن تاثیر دیتاسنترها بر هزینۀ برق و محیط زیست ارایه کردهاند. با این حال، نیویارک نخستین ایالتی شد که تعلیق کامل بر ساخت این مراکز را به اجرا گذاشته است.
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