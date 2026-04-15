اداره بین المللی انرژی اتمی: کوریای شمالی به سوی تولید سلاحهای هسته ای پیشرفت کرده است

رافایل گروسی رییس اداره بین المللی انرژی اتمی، میگوید کوریای شمالی پیشرفتهای بسیار جدی در توانایی های خود برای تولید سلاح های هسته ای داشته است.

گروسی روز چهارشنبه ۱۵ اپریل گفت که احتمالاً تأسیساتی جدید غنی سازی یورانیم نیز به این برنامه افزوده شده و فعالیتها در یک مجتمع مهم هسته ای افزایش یافته است.

رافایل گروسی رییس اداره بین المللی انرژی اتمی افزود تمام موارد نشان‌دهنده افزایش بسیار جدی در توانایی‌های جمهوری دموکراتیک خلق کوریا در بخش تولید سلاح‌های هسته‌ای است. او افزود که اداره بین المللی انرژی اتمی هیچ مدرکی از استفاده تکنالوژی روسیه در برنامه تسلیحات هسته ای کوریای شمالی مشاهده نکرده است.

رافایل گروسی رییس اداره بین المللی انرژی اتمی افزود حرکت به سوی سلاح‌های هسته‌ای هرگز به هیچ کشوری امنیت بیشتر نمی‌دهد. برعکس، این کار می‌تواند همان‌طور که اشاره شد زنجیره‌ای از گسترش تولید سلاح‌های هسته‌ای را به راه بیندازد.در همین حال، گروسی درباره برنامه کوریای جنوبی برای ساخت تحت البحری های هسته ای گفت که از سیول خواسته است برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای، همکاری نزدیکتری با این اداره داشته باشد.

به گفته او، قرار است گفتگوهای رسمی در این زمینه به زودی آغاز شود.