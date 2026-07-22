افزایش آمار تلفات سیلاب در نورستان  

استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز سه شنبه در نشست خبری روزانه ملل متحد گفت که در پی بارندگیهای شدید و وقوع سیلابهای ناگهانی روز دوشنبه در ولایت نورستان افغانستان، بیش از ۴۰ نفر جان خود را از دست دادهاند و دهها نفر دیگر زخمی شدهاند.
وی افزود، سیلاب به خانه ها، دفاتر و دوکان ها به شدت آسیب رسانده است و عملیات جستوجو و نجات در مناطق بهشدت آسیبدیده همچنان ادامه دارد. به گفته او، ملل متحد و موسسات همکار در حال ارزیابی وضعیت و برنامهریزی برای پاسخگویی به این بحران هستند.
آقای دوجاریک گفت:"اولویتهای فوری بشردوستانه شامل فراهم کردن سرپناه اضطراری، کمکهای غذایی، خدمات صحی و درمانی، تأمین اقلام ضروری خانواده ها و ارایه حمایتهای روانی به آسیبدیدگان است".
آقای دوجاریک افزود که تیمهای دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در هماهنگی با شرکای بشردوستانه و مقامهای محلی مشغول مدیریت کمک رسانی هستند، اما سرکهای آسیبدیده و صعبالعبور بودن منطقه، روند پاسخگویی و کمک رسانی را با دشواریهای بیشتری مواجه کرده است.
در سال روان، سیلابها در چندین ولایت افغانستان منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شده و نیز آسیب شدید را به جادهها و زمینهای زراعتی وارد کرده است.
افغانستان از جمله کشورهای آسیبپذیر در برابر رویدادهای طبیعی ناشی از تغییر اقلیم بهشمار میرود.
سیلابها، خشکسالی و زلزلهها در سالهای اخیر بارها بحران انسانی را در بخشهای مختلف افغانستان تشدید کردهاست، موضوعی که نهادهای بینالمللی امدادرسان نسبت به پیامدهای آن هشدار دادهاند.
نهادهای امدادرسان میگویند که تغییرات اقلیمی، همراه با بحران اقتصادی و فقر گسترده و برگشت گستردۀ مهاجران از کشورهای همسایه، نیاز میلیونها نفر را در افغانستان به کمکهای بشردوستانه افزایش داده است.
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