دفتر همآهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) میگوید که افغانستان باوجود بهبود وضعیت امنیتی، همچنان با چالشهای جدی اقتصادی و بشری رو به رو است و میلیونها نفر با گرسنگی، سوءتغذیه، فقر و آفات مرتبط با سیلابها و زلزلهها دست و پنجه نرم میکنند.
اولگا چیریفکو، سخنگوی دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) با ابراز نگرانی از وضعیت بشری در افغانستان میگوید که میلیونها افغان همچنان در افغانستان با گرسنگی، فقر، بدهی، حوادث اقلیمی و نگرانی در بارۀ آیندۀ شان، دست و پنجه نرم میکنند.
چیریفکو روز سه شنبه (چهارم اگست) در یک کنفرانس ویدیویی از کابل – به خبرنگاران در نیویارک، با اشاره به وضعیت امنیتی در افغانستان گفت که "هیچ جای شک نیست که امنیت در بسیاری از بخشهای افغانستان بهبود یافته است، اما امنیت با مصوونیت انسانی یکسان نیست."
چیریفکو گفت: "امنیت غذای روی دسترخوان را تامین نمیکند. خانهای را که در اثر سیلاب از بین رفته است، بازسازی نمیکند، محصولات زراعتی را پس از خشکسالی، جایگزین نمیکند، یک کودک مبتلا به سوتغذیه را تداوی نمیکند و داکتر را به یک قریۀ دورافتاده نزدیکتر نمیسازد."
این مقام ملل متحد تاکید ورزید که امنیت به "تنهایی نمیتواند به مادران اطمینان دهد که فرزندانشان فرصتهایی را که آرزویش را دارند، خواهند داشت."
با حاکمیت دوبارۀ طالبان از ۱۵ اگست ۲۰۲۱، میزان بیکاری به ویژه در قشر زنان ساکن در افغانستان افزایش داشته و حکومت طالبان زنان را از رفتن به دفاتر و مراکز تعلیمی و تحصیلی منع کرده اند.
اولگا چیریفکو با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم در خانوادهها گفت که گرسنگی و فقر در میان خانوادههای افغان بیداد میکند. او افزود: "مردم به ندرت از من غذا میخواهند. آنان کار میخواهند. آنان معیشت و فرصتی برای کسب درآمد میخواهند تا بتوانند خود شان نان آور خانوادههایشان باشند."
اولگا چیریفکو همچنان افزود که خانوادههای آسیبپذیر، پس از حوادثی مانند سیلاب، خشکسالی، زمستانهای سخت و زلزلهها، فرصت کافی برای بازگشت به وضعیت عادی پیدا نمیکنند و هر تکان جدید، آنان را بیشتر به سوی فقر میکشاند.
سخنگوی اوچا تاکید کرد که پیامد محدودیتهای وضع شده بر زنان و دختران تقریبا بر همۀ جنبههای زندگی روزمره در افغانستان تاثیر میگذارد: "این محدودیتها بر آموزش، معیشت، دسترسی به خدمات صحی و مشارکت در جامعه تاثیر میگذارند. با هر محدودیت جدید، زنان، بیشتر از زندگی عمومی کنار زده میشوند."
این درحالیست که طبق گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل، سوءتغذیه کودکان در یک سوم ولایتهای افغانستان به سطح بحرانی رسیده است.
برنامه جهانی غذا، روز سه شنبه چهارم اگست، اعلام کرد که ۱۴۲ مرکز صحی در سال ۲۰۲۵ به دلیل کاهش کمکها تعطیل شده و بیش از ۱۳ هزار کودک دسترسی به تداوی تغذیهای را از دست دادهاند.
عدم دسترسی دختران و زنان به کار و تحصیل، تلفات غیرنظامیان در درگیریهای مرزی در افغانستان و افزایش واقعات سوتغذیه در نزد کودکان از موارد دیگری بود که سخنگوی اوچا نگرانی خود و این نهاد ملل متحد را در خصوص آن برجسته ساخت.
حکومت طالبان تا کنون در خصوص این اظهارات سخنگوی اوچا ابراز نظری نکرده است اما مقامهای طالبان در کنار اینکه مشکلات اقتصادی، سوتغذیه و نگرانیهای ناشی از پسلرزههای حادثات طبیعی را میپذیرند، تاکید کرده اند که زنان و دختران در حاکمیت آنان تحت شرایط اسلامی از حقوق کامل برخوردار اند.
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