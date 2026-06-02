دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که برای کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند در افغانستان، تنها ۱۶ درصد از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده که ادامه کمک‌های نجات‌بخش را با تهدید جدی مواجه ساخته است.

اوچا روز دوشنبه دوم ماه جون، در صفحه ایکس نوشت که تا پایان ماه می سال ۲۰۲۶، از مجموع یک اعشاریه هفت یک میلیارد دالر بودجه مورد نیاز، تنها ۲۶۹ میلیون دالر دریافت کرده است.

به گفته این سازمان، کمبود بودجه مانع بزرگی در برابر ارایه کمک‌های حیاتی به شمار می‌رود؛ کمک‌هایی که میلیون‌ها افغان نیازمند برای ادامه زندگی به آن متکی استند. اوچا هشدار داده است که اگر کمک‌های مالی لازم تامین نشود، میلیون‌ها افغان از دریافت کمک‌های بشردوستانه محروم خواهند شد.

این در حالی است که سازمان ملل متحد پیش از این نیز نسبت به وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. بر اساس آمار ملل متحد، نزدیک به ۲۸ میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و میلیون‌ها تن دیگر زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱،افغانستان با مشکلات اقتصادی، افزایش فقر، خشکسالی و کاهش کمک‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است. نهادهای بشردوستانه می‌گویند که کمبود بودجه، به‌ویژه در بخش‌های غذا، صحت و سرپناه، زندگی افغان‌های نیازمند را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد ساخت.