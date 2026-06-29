اوچا: مردم در سراسر افغانستان با فشارهای فزاینده ناشی از تغییرات اقلیمی روبرو استند

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که مردم در سراسر افغانستان با کاهش منابع آب و فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه هستند.

اوچا روز یکشنبه ۲۸ جون، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت که بارندگی‌های امسال تا حدودی موجب بهبود وضعیت شده است.

با این حال، این نهاد تأکید کرد که یک فصل پرباران نمی‌تواند خسارات و پیامدهای پنج سال خشکسالی را جبران کند.

اوچا همچنین افزود که مردم در سراسر افغانستان همچنان درباره آنچه فصل آینده به همراه خواهد داشت، با عدم اطمینان و نگرانی روبه‌رو هستند.

این در حالی است که اوچا اخیراً گزارش داده بود که تنها ۱۷ درصد از بودجه بشردوستانه مورد نیاز برای افغانستان را دریافت کرده است.

اوچا در گزارش ربع اول سال ۲۰۲۶ خود که از اول جنوری تا ۳۰ اپریل سال جاری میلادی را پوشش می‌دهد، اعلام کرده است که در این مدت، همکاران بشردوستانه به ۵.۹ میلیون نفر در افغانستان دست‌کم یک نوع کمک ارایه کرده‌اند. از این میان، ۵۶۷ هزار نفر از کمک‌ها در سه بخش یا بیشتر بهره‌مند شده‌اند. همچنین، ۳.۵ میلیون نفر کمک‌های غذایی دریافت کرده‌اند که نشان‌دهنده گستردگی عدم مصئونیت غذایی و نیاز به کمک‌های چندبخشی و فراگیر در کشور است.

اوچا گفته است که با وجود دریافت ۲۴۱ میلیون دالر امریکایی تا پایان ماه اپریل، که تنها ۱۴ درصد از بودجه مورد نیاز را تشکیل می‌دهد، ۸۶ درصد از بودجه مورد نیاز آن برای برنامه کمک‌های بشردوستانه، تاهنوز تأمین نشده است. افزون بر این، نزدیک به نیمی از نیازهای دارای اولویت فوری ، همچنان بدون بودجه باقی مانده‌اند.

اوچا می‌گوید در واکنش به محدودیت‌های مالی، سازمان‌های بشردوستانه در حال اجرای رویکردهای یکپارچه‌ تر و مقرون‌ به ‌صرفه برای ارایه کمک‌ها هستند. این نهاد تأکید می‌کند که ادامه کمک‌های نجات‌بخش مستلزم تأمین بودجه کافی و انعطاف‌پذیر، فراهم بودن شرایط امن برای فعالیت امدادگران، و مشارکت مؤثر، مصئون و معنادار زنان کمک رسان افغان در عملیات بشردوستانه است.





