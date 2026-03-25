افزایش بازار های مالی در خلال مذاکرات میانجیگران ایران و امریکا

همزمان با مذاکرات میانجیگران ایران و امریکا در خلال تشدید درگیری‌ها با ایران، قیمت نفت کاهش و بازارهای مالی افزایش یافت.

قیمت نفت روز چهارشنبه به شدت کاهش یافت و به پاینتر از ۱۰۰ دالر در هر بیرل رسید و بازارهای مالی افزایش کسب کردند.

این درحالیست که مذاکرات احتمالی ایالات متحده و ایران در بارۀ این درگیری، در پرتوی حملات شدید ایالات متحده و اسراییل به ایران و ادامۀ حملات میزایل تهران در سراسر منطقه، سرعت بیشتری کسب می کند.

ایالات متحده اصرار دارد که تهران ساحات هسته ‌ای کلیدی خود را از بین ببرد و تنگه هرمز را که از نظر استراتیژیک حیاتی است، کاملاً باز کند.

بازارها به نشانه‌های پیشرفت در مذاکراتی که می‌ تواند بحران انرژی را حل کند، واکنش مثبت نشان داده‌اند.

قیم آتی سهام افزایش یافت و قیمت‌های نفت خام برنت به حدود ۹۴ دالر در هر بیرل کاهش یافت. قیمت‌های آتی گاز طبیعی اروپا حدود ۸ درصد افت داشت. قیمت‌های آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت امریکا، ۵ درصد نزول را نشان میداد و به حدود ۸۷ دالر در هر بیرل رسید.

قیمت‌های آتی شاخص میانگین صنعتی داو جونز ، نزدک و اس اند پی افزایش یافت.

با کاهش قیمت تیل، قیمت طلا پس از کاهش قابل توجه در چند روز گذشته، افزایش را نشان داده است.

از زمان آغاز عملیات نظامی ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران در بیست و هشت فبروری، کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس در خلال حملات ایران بر کشتی‌ها با مشکل مواجه شده است.

اروپا و آسیا به شدت برای تامین تیل به مسیر آبی تنگه هرمز وابسته استند، تنگه ‌ای که از طریق آن، بیست فیصد از صادرات تیل و ترافیک کشتیرانی تجارتی جهان جریان دارد.