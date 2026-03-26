ادامۀ حملات امریکا-اسراییل بر اهداف رژیم ایران؛ قیم نفت صعود کرد

با ادامۀ حملات مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه مواضع رژیم ایران، قیمت نفت روز پنجشنبه (۲۶مارچ) بار دیگر سیر صعودی و بازارها مالی سیر نزولی داشت.
این درحالیست که تاکنون هیچ نشانه از یک دستآورد بزرگ در مذاکرات غیرمستقیم میان ایالات متحده و ایران، مشاهده نشده است.
اسحاق دار، وزیر خارجهٔ پاکستان، گفت که مذاکرات غیرمستقیم با حمایت ترکیه و مصر و پیامرسانی توسط اسلام آباد انجام میشود.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، میگوید که قبل از آن که "بسیار دیر شود" مذاکره کنندگان ایرانی باید "جدی" عمل کنند و هشدار داده است که در صورت دیر شدن، "هیچ بازگشتی وجود نخواهد داشت".
این وضعیت باعث نگرانی سرمایهگذاران از یک درگیری طولانیمدت شده است.
قیمت نفت خام برنت، ، پس از آنکه روز چهارشنبه تا ۹۳.۴۵ دالر کاهش یافته بود، بار دیگر با امید به یک توافق احتمالی آتشبس، به اضافهتر از ۱۰۰ دالر در هر بیرل بلند رفت. شاخصهای اسهام امریکایی نیز افت را تجربه کرد.
سازمان گروه سیاستگذاری جهانی برای همکاری و توسعه اقتصادی میگوید که اگر بحران انرژی به دلیل این درگیری تشدید و طولانی شود، اقتصاد جهانی ممکن است با یک عقبنشینی قابل توجه در رشد و افزایش تورم مواجه شود.
بازده اوراق قرضه دولتی بینالمللی بار دیگر به خاطر افزایش نگرانی تاجران و سرمایهگذاران از بلند ماندن میزان سود، سرعت بیشتری کسب کرد. ارزش دالر تقویت و قیمت طلا کاهش یافت.
از زمان آغاز عملیات نظامی ایالات متحده-اسراییل علیه رژیم ایران که به تاریخ ۲۸ فبروری آغاز شد، حملونقل بحری در تنگه هرمز و خلیج فارس به دلیل حملات ایران به کشتیها، مختل شده است.
اروپا و آسیا به شدت به منابع نفتی تنگه هرمز متکی اند، تنگهای که ۲۰ درصد از صادرات نفت جهان و کشتیهای تجارتی از آن عبور میکند.
