بلند رفتن قیمت نفت و افت سهام در پی اقدام امریکا برای محاصرۀ کشتیرانی ایران

قیمت نفت روز دوشنبه ۱۳ اپریل در آستانه اقدام ایالات متحده برای محاصرۀ کشتیرانی ایران از طریق تنگه هرمز افزایش یافت و بازارهای سهام سقوط کردند.

این تحولات اقتصادی پس از آن رخ می‌دهد که مذاکرات صلح بین ایالات متحده و ایران در پاکستان روز یکشنبه بدون هیچ‌گونه پیشرفتی پایان یافت.

شاخص نفت خام وست تکزاس انترمیدیت اوایل دوشنبه حدود هفت درصد افزایش یافت و به نزدیک ۱۰۴ دالر در هر بیرل رسید، در حالی که شاخص بین‌المللی نفت خام برنت نیز به حدود ۱۰۲ دالر در هر بیرل رسید.

قیمت نفت هفتۀ گذشته کاهش یافته بود و از اوج حدود ۱۱۹ دالر در هر بیرل به زیر ۱۰۰ دالر سقوط کرد. پیش از آغاز جنگ در ایران در اواخر ماه فبروری، قیمت‌ نفت حدود ۷۰ دالر در هر بیرل بود.

بازارهای سهام امریکا روز دوشنبه با کاهش اندک آغاز به کار کردند و همه شاخص‌های عمدۀ سهام امریکایی، در معاملات اولیه روز کمتر از یک درصد افت داشتند.

در آسیا، شاخص نیکی جاپان و شاخص هنگ‌ سنگ هانک کانگ روز دوشنبه با افت حدود یک درصد بسته شدند.

در اروپا نیز بازارهای فرانسه و آلمان با کاهش حدود یک درصد بسته شدند، در حالی که شاخص FTSE بریتانیا در معاملات پایانی کمتر از ۰٫۵ درصد کاهش داشت.