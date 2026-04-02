 افزایش قیمت تیل و سقوط بازار مالی در سایه تداوم حملات بر رژیم ایران

پس از آنکه ريیس‌جمهور دونالد ترمپ در سخنرانی شب چهارشنبه اش گفت که ایالات متحده در هفته‌های آینده به "ضربه زدن بسیار شدید" به ایران ادامه خواهد داد قیمت‌های بین‌المللی نفت روز پنجشنبه به شدت افزایش یافت در حالی که قراردادهای آتی سهام کاهش یافت. هرچند او گفت این جنگ "بسیار زود" به پایان خواهد رسید و مذاکرات آتش ‌بس در جریان است.

سرمایه‌ گذاران به ختم سریع جنگ با ایران امیدوار بودند، و واکنش بازارها نگرانی‌های آن‌ها را نشان می‌دهد. قرارداد های آتی نفت خام "وست تکزاس اینترمدیت "امریکا برای ماه می با ۱۳ درصد افزایش به ۱۱۳.۰۸ دالر در هر بیرل رسید و قراردادهای آتی ماه جون نفت شاخص بین المللی "برنت" با ۸ درصد افزایش به ۱۰۹.۲۹ دالر در هر بیرل رسید.

شاخص داو جونز در معاملات اولیه بیش از ۵۰۰ واحد افت کرد. شاخص نزدک و اس‌اندپی ۵۰۰ نیز به طور قابل توجهی پایین‌تر بودند. سهام آسیا و اروپا نیز کاهش یافت.

آنچه بازار انرژی را به ‌طور خاص تکان داد، اظهارات رییس‌جمهور بود که گفت باز کردن تنگه هرمز مسئله‌ای است که کشورهای دیگر وابسته به آن برای تأمین نفت باید آن را بازگشایی کنند. ترمپ گفت آن‌ها باید اقدام کنند و مسیر را برای عبور مصُون نفت‌کش‌ها و سایر تدارکات حیاتی از خلیج فارس به بازارهای جهانی پاکسازی کنند.

قیمت اوراق قرضه دولتی امریکا در داخل و خارج ایالات متحده کاهش یافت. قیمت طلا نیز افت کرد.

این واکنش بازار معکوس روز چهارشنبه بود. به روز چهار شنبه شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ بزرگ ‌ترین رشد دو روزه خود از ماه می ۲۰۲۵ را ثبت کرد، به دلیل خوش‌بینی به این‌که ایالات متحده و ایران ممکن است به توافق صلح دست یابند.

رییس‌جمهور ترمپ گفت که به محض این‌که قوای نظامی امریکا در چند هفته آینده تمام اهداف خود را تکمیل کند، اقتصاد ایالات متحده "به زودی مانند گذشته به حالت عادی خود باز خواهد گشت ."



