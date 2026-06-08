وزیران داخلهٔ پاکستان و تاجیکستان در دیداری در حاشیهٔ نشست سازمان همکاری شانگهای از پناهگاه‌های امن تروریستی و افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.

محسن نقوی، وزیر داخلهٔ پاکستان و رمضان رحیم‌زاده، وزیر داخله تاجیکستان در این دیدار تاکید کردند که وجود مراکز آموزش تروریستی و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در افغانستان تهدید مشترک برای کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

به گفتهٔ آنان در حال حاضر حدود ۲۵ گروه تروریستی در خاک افغانستان تحت کنترول طالبان فعالیت دارند. وزیران داخله پاکستان و تاجیکستان خواستار توجهٔ جدی جامعه جهانی در این مورد شدند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان اتهام‌های مطرح‌شده از سوی پاکستان و تاجیکستان را بی‌اساس خوانده و آنها را تکراری و تبلیغات خوانده است.

به گفتهٔ مجاهد هیچ گروه خارجی در افغانستان حضور نداشته و طالبان بر سراسر افغانستان تسلط دارند و هیچ فرد خارجی نمی‌تواند از اصول و مقررات آن‌ها سرپیچی کند.

پاکستان همواره ادعا می‌کند که تندروان،‌ به ویژه جنگجویان تحریک طالبان پاکستان، حملات تروریستی را در خاک افغانستان طرح و در پاکستان تطبیق می‌کنند، اما طالبان افغان با رد این ادعا گفته اند که اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود.