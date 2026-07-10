در پی حملات چند روز گذشته در ایالت بلوچستان که بیش از۵۰ کشته برجا گذاشت، صدراعظم پاکستان میگوید که دشمنان، به ویژه همسایه شرقی پاکستان از نظر مالی و نظامی گروههای تروریستی را حمایت میکند.
شهباز شریف روز پنجشنبه هنگام سخنرانی در کویته، مرکز ایالت بلوچستان بار دیگر ادعا کرد که تندروان حملات خود را از خاک افغانستان انجام میدهند و افزود که بازیگران خارجی دیگری نیز در این زمینه دخیل اند، اما از ارایهٔ جزییات بیشتر خودداری کرد.
او تاکید کرد که رهبری سیاسی و نظامی کشورش در تعهد خود برای شکست دادن تروریزم متحد است و افزود که برای ریشهکن ساختن این تهدید، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.
مقامهای امنیتی پاکستان میگویند که در جریان حملات چند روز گذشته، کم از کم ۵۹ پولیس و کارمند امنیتی این کشور کشته شدهاند. اردوی پاکستان از کشته شدن ۵۴ شورشی نیز در این حملات خبرداد.
در تازهترین مورد، کم از کم ۱۷ نفر از جمله شماری از نیروهای پولیس و محافظین در یک حملهٔ انتحاری بر اقامتگاه
شفیقالرحمان منگل، یکی از رهبران حزب مردم پاکستان کشته شده و بیش از ۳۰ نفر زخمی شدند.
در این حمله که بعدازظهر روز چهارشنبه رخ داد، به شفیقالرحمان منگل آسیبی نرسیده است.
منابع گفتند که یک مهاجم انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را به دروازه اصلی اقامتگاه او کوبید که در نتیجه این انفجار، دروازه اصلی، دیوار احاطه و بخش بزرگی از ساختمان ویران شد.
پس از انفجار نخست، سلسلهای از انفجارهای دیگر در ساحه شنیده شد و درگیری بین نیروهای امنیتی و پنج انتحاری کم از کم سه ساعت طول کشید.
شهباز شریف گفت که دشمنان پاکستان در تلاشاند تا جایگاه روبهرشد بینالمللی، دستاوردهای دپلوماتیک و موفقیتهای راهبردی اخیر این کشور را تضعیف کنند، اما این اهداف و نقشههای آنان ناکام خواهد ماند.
اما حکومت طالبان ادعای شهباز شریف مبنی بر حضور گروههای هراسافگن در افغانستان را بیاساس خواند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این گروه در واکنش به اظهارات شریف تاکید کرد که امارت اسلامی اجازه نمیدهد گروههای خارجی در افغانستان فعالیت داشته باشند یا از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند.
ایالت بلوچستان پاکستان در سالهای اخیر شاهد افزایش حملات گروههای مسلح جداییطلب و اسلامگرا بوده است. این منطقه که با افغانستان و ایران مرز مشترک دارد، از مناطق ناامن پاکستان به شمار میرود.
گروههایی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) و گروههای جداییطلب بلوچ در گذشته مسولیت شماری از حملات علیه نیروهای امنیتی و اهداف دولتی را بر عهده گرفتهاند.
حکومت پاکستان برای مقابله با این گروهها عملیات نظامی گستردهای را در مناطق مختلف بلوچستان و دیگر بخشهای کشور انجام داده است.
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