صدر اعظم پاکستان حملات حوثیها را بر عربستان سعودی که شامگاه دوشنبه انجام شد، بهشدت محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان خواند.
شهباز شریف روز سهشنبه در بیانیۀ رسمی این اقدامات را "شنیع" و دارای ظرفیت تضعیف بیشتر صلح و ثبات منطقهای توصیف کرد .
در این بیانیه آمده است که اسلامآباد "در این برهۀ حساس در همبستگی کامل با پادشاهی برادر" میایستد.
این بیانیه یک روز پس از آن صادر شد که حوثیهای یمن با متهمکردن ریاض به بمباران فرودگاه صنعا، به سوی خاک عربستان میزایل شلیک کردند.
نمایندۀ پاکستان در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز حملههای میزایلهای بالستیک حوثیها به عربستان را محکوم کرد. حوثیها از حمایت مالی و تسلیحاتی ایران برخوردارند.
پاکستان و عربستان سعودی در سپتمبر ۲۰۲۵ پیمان دفاعی استراتیژیک را امضا کردهاند که بر اساس آن حمله به یکی از این دو کشور، حمله به هر دو محسوب میشود.
در جریان جنگ کنونی و پس از حملههای ایران به تاسیسات انرژی عربستان، اسلامآباد در نخستین اقدام عملی در چارچوب این پیمان، جنگندههای خود را به پایگاه هوایی ملک عبدالعزیز اعزام کرد.
پاکستان همزمان میانجی اصلی میان ایالات متحده و ایران است و تفاهمنامه آتشبس میان واشنگتن و تهران، ماه جون در اسلامآباد امضا شد.
وزیر خارجۀ پاکستان پیشتر گفته بود که به مقامهای ایران هشدار داده است که اسلامآباد به تعهدات دفاعی خود در برابر ریاض پایبند خواهد ماند.
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