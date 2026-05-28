اسحاق دار، وزیر خارجۀ خارجۀ پاکستان روز جمعه ۲۹ می با مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده در واشنگتن دیسی دیدار خواهد کرد.
وزارت خارجۀ پاکستان روز پنجشنبه با نشر بیانیهای گفت که دار در دیدار با روبیو در مورد روابط دوجانبه، منطقه و جهان بحث و تبادل نظر خواهد کرد.
در بیانیۀ وزارت خارجۀ پاکستان آمده است که بحثهای دار و روبیو بر "تقویت همکاری در بخشهای عمدۀ کلیدی، و نیز تلاشهای پاکستان برای تقویت صلح و ثبات در منطقه از ورای گفتگو و دپلوماسی" تمرکز خواهد داشت.
اسحاق دار در حالی به واشنگتن سفر میکند که اسلامآباد برای پایان بخشیدن دایمی جنگ میان ایالات متحده و ایران در تلاش میانجیگری است.
