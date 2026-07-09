پاکستان از کشته شدن ۴۲ نیروی امنیتی خبر داده است

مقامهای امنیتی پاکستان میگویند که در جریان حملات دو روز گذشته، ۴۲ پولیس و کارمند امنیتی این کشور کشته شدهاند. این حملات از روز دوشنبه در ایالت بلوچستان پاکستان انجام شده است. اردوی پاکستان از کشته شدن ۵۴ شورشی نیز در این حملات خبرداد.
مقامهای پاکستانی میگویند که تنها در یک حمله در بلوچستان در شب سهشنبه، دستکم ۹ پولیس و ۱۵ شورشی کشته شدند.
عبدالقدوس اچکزی، معاون پولیس بلوچستان، به خبرگزاری رویترز گفته است که تحریک طالبان پاکستان ادعا کرده که حمله در ولسوالی زیارت بلوچستان را انجام داده است.
ایالت بلوچستان پاکستان در سالهای اخیر شاهد افزایش حملات گروههای مسلح جداییطلب و اسلامگرا بوده است. این منطقه که با افغانستان و ایران مرز مشترک دارد، از مناطق ناامن پاکستان به شمار میرود.
گروههایی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) و گروههای جداییطلب بلوچ در گذشته مسولیت شماری از حملات علیه نیروهای امنیتی و اهداف دولتی را بر عهده گرفتهاند. حکومت پاکستان برای مقابله با این گروهها عملیات نظامی گستردهای را در مناطق مختلف بلوچستان و دیگر بخشهای کشور انجام داده است.
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