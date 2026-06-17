وزیر دفاع پاکستان: مذاکرات با طالبان به نتیجه نرسیده است

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان می‌گوید که تلاش‌ها برای حل اختلافات امنیتی با طالبان از طریق گفتگو ناکام مانده و اسلام‌آباد نتوانسته تضمین‌هایی به دست آورد که خاک افغانستان توسط گروه‌های مسلح برای انجام حملات در داخل پاکستان استفاده نمی‌شود.

وزیر دفاع پاکستان گفت که پاکستان بارها از طالبان خواسته است مانع فعالیت گروه‌های مسلح از خاک افغانستان شوند، اما مقام‌های طالبان از ارایهٔ تضمین‌های کتبی خودداری کرده‌اند.

آصف افزود که هرگونه تعامل آینده با طالبان باید شامل تضمین‌های مشخص و عملی باشد.

پاکستان و طالبان در سال‌های اخیر چندین دوری از گفتگوها را برگزار کردند، اما به گفتهٔ وزیر دفاع پاکستان این تلاش‌ها پیشرفت چندانی نداشته است.

آصف افزود که کشورش هر راه ممکنی را امتحان کرده اما نتوانسته تضمین‌ها و تعهدات لازم را به دست بیاورد.

به گفتهٔ آصف، پاکستان خواستار تضمین‌هایی شده بود که افراد مسلحی که به مناطق دورافتادهٔ افغانستان منتقل شده‌اند، دوباره به مناطق نزدیک مرز بازنگردند.

او گفت: آن‌ها (طالبان) به‌صورت شفاهی با همه‌چیز موافقت می‌کردند، اما اصرار داشتند که هیچ چیزی را به‌صورت کتبی در اختیار ما قرار ندهند.

وزیر دفاع پاکستان همچنین گفت که از سال ۲۰۲۲ به اینسو، بیش از ۴۳۰۰ نظامی و غیرنظامی پاکستانی در حملات گروه‌های مسلح کشته شده‌اند. پاکستان بارها تحریک طالبان پاکستان را مسوول افزایش حملات دانسته و حکومت طالبان را متهم کرده است که در مهار فعالیت‌های این گروه ناکام بوده‌اند. اما طالبان این اتهامات را رد کرده و تاکید دارند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری استفاده نمی‌شود.