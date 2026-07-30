دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا، روز پنجشنبه ۳۰ جولای اعلام کرد که "هیات صلح " به "توافقی تاریخی " برای خلع سلاح کامل حماس و دیگر گروه‌های مسلح در غزه دست یافته است.

آقای ترمپ با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی تروث سوشیل، این توافق را گامی مهم در مسیر دستیابی به صلح و امنیت پایدار خواند و گفت این اقدام زمینه را برای اداره غزه توسط یک دولت جدید فلسطینی فراهم می‌کند. او گفت دولت جدید فلسطینی با "هیات صلح "همکاری خواهد کرد.

رییس جمهو ایالات متحده افزود که این توافق، گامی اساسی به سوی یک غزه تحت ادارهٔ یک حکومت جدید فلسطینی بوده که از نزدیک با هیات صلح همکاری خواهد کرد.

آقای ترمپ همچنین گفت که امنیت اسراییل تضمین خواهد شد و غزه دیگر به پایگاهی برای حملات تروریستی تبدیل نخواهد شد.

براساس بیانیه ترمپ، اجرای این توافق بخشی از طرح ۲۰ ماده‌ای است که به‌صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد. آقای ترمپ سال گذشته این طرح را برای صلح در غزه اعلام کرده بود.

او در بیانیه خود افزود که بر اساس این توافق تازه،‌ و پس از تکمیل روند خلع سلاح حماس و دیگران در غزه، نیروهای اسراییلی از آن باریکه عقب‌نشینی می‌کنند و یک نیروی بین‌المللی حفظ ثبات همراه با نیروهای پولیس جدید فلسطینی مسوولیت تامین امنیت غزه را بر عهده خواهند گرفت.

آقای ترمپ از مصر، قطر و ترکیه به‌عنوان میانجی‌های این روند قدردانی کرد و گفت تلاش‌های تیم او به دستیابی به این "پیشرفت تاریخی" کمک کرده است.

او تاکید کرد که تهدیدی که از غزه در هفتم اکتوبر شکل گرفت، بار دیگر تکرار نخواهد شد و افزود که بر اساس این توافق، غزه سرانجام تحت ادارهٔ یک حکومت جدید فلسطینی قرار خواهد گرفت که در خدمت مردم خود باشد.



